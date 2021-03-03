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Внучка Виктора Ющенко показала фото с шикарного отдыха на Мальдивах (фото)

Сегодня, 18:42

Доменика поделилась с подписчиками живописными локациями теплого края

Внучка Виктора Ющенко, певица Доменика, которая прокомментировала слухи о пластической операции, улетела встречать весну на солнечные Мальдивы. В своем Instagram-аккаунте Доменика опубликовала серию видео и фото, показывая, как выглядит шикарная природа на острове.

Кстати, в преддверии приближающегося 8 марта, не забудьте и вы подготовить для своих любимых приятные сюрпризы. Конечно, путешествие или турне в подарок – отличный вариант, но у нас есть кое-что, что может позволить себе каждый – смотрите 5 небанальных идей презентов.

Доменика Ющенко на Мальдивах
Доменика Ющенко на Мальдивах
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

По прибытию на Мале, в Instastories Доменика устроила целый тур по территории отеля для своих подписчиков. Кстати, Мальдивы пользуются особой популярностью среди украинских звезд в этом сезоне.

Скриншот Instastories

Девушка показала частично как выглядит территория отеля, а также и природу, которая вокруг него.

Доменика Ющенко показала отдых на Мальдивах
Видео: instagram.com/domenika_yushchenko

Напомним, что недавно Доменика спела на конкурсе "Голос країни 11".

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