Кто из украинских звезд вернулся с Мальдив, а кто приехал на замену

После Дубая Санта Димопулос отправилась на Мальдивы, а Настя с Потапом вернулись к работе

Пока Украину настигли морозы и локдаун, украинские звезды отдыхают в теплых странах. И самыми популярными курортами для зимнего отдыха стали ОАЭ и Дубаи, где и были замечены популярные артисты, блогеры и актеры. Для кого-то каникулы подходят к концу, а для кого-то – только начинается. Мы разузнали, кто из звезд уже вернулся с Мальдив к работе, а кто – сменил их на посту и теперь наслаждается райским отдыхом.

Настя Каменских и Потап

Украинская звездная пара начала понедельник уже в Украине.

"Прощай, красивый остров. Мы отправляемся домой", – подписала фото с солнечного отдыха Настя Каменских.

По прилету с Мальдив Настя Каменских опубликовала Stories в Instagram, где показала заснеженный двор своего дома. Певица показала, как ее собачка Мими бегает по снегу.

Настя Каменских и Потап вернулись с Мальдив Фото: instagram.com/kamenskux

Никита Добрынин и Даша Квиткова

На смену Насте Каменских и Потапу на солнечные Мальдивы прилетели супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова. Звезда "Холостяка" показал в Instagram-Stories роскошные локации и виллу, где они будут жить с Дашей. Но путь был непростой – из Киева они прилетели в Дубаи, потом отправились до Мале и уже оттуда на гидроплане, а затем на лодке прибыли на остров.

Телеведущий рассекретил, что сейчас стоимость пребывания в хорошем отеле за неделю составляет от 15 до 50 тысяч долларов.

Никита Добрынин и Даша Квиткова прилетели на Мальдивы Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Алина Френдий и Петр Заставный

Украинская блогер-миллионница и инфлюенсер Алина Френдий тоже успела провести зимний отпуск на Мальдивах. Несколько часов назад Алина Френдий опубликовала Instagram-Stories из аэропорта в Дубае, откуда они полетят в Украину. Супруги провели на острове восемь дней и уже успели соскучиться по своему маленькому сыну, который остался в Киеве.

Алина Френдий с мужем улетела с Мальдив Фото: instagram.com/alina_frendiy

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар решила сбежать от морозов и провести зимние деньки с семьей на курорте Сонева Фуши. И ее супруг Александр Стоянов уже успел поделиться целой серией фото и видео с Мальдив в своем Instagram. Кажется, звездные супруги только недавно прибыли на остров, поэтому впереди у них еще длинный отдых.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар на Мальдивах Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

Санта Димопулос

Победительница "Танців з зірками-2020" Санта Димопулос после Дубая направилась с семьей на Мальдивы. В Instagram экс-участница группы "ВИА Гра" позирует на фото на том же курорте, что и Екатерина Кухар – Сонева Фуши.

Санта Димопулос с дочкой на Мальдивах Фото: instagram.com/santadimopulos

Ольга Фреймут

Отдых Ольги Фреймут в райском местечке тоже подходит к концу. С семьей они отправились в крохотную столицу Мальдивских островов, Мале, где находится аэропорт. По пути телеведущая поделилась фотографиями в Instagram-Stories.

Ольга Фреймут с детьми Фото: instagram.com/freimutolia

Ранее внучка Ротару на отдыхе показала фигуру в бикини.

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