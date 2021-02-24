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Дочь Заворотнюк показала свои новые апартаменты в центре Москвы (видео)

Сегодня, 14:27

Анна поделилась с подписчиками своей радостью от переезда

25-летняя Анна Заворотнюк, которая ранее опубликовала тревожный пост, переехала из особняка родителей в собственную квартиру. После длительного ремонта, девушка наконец-то начала обустраивать свои апартаменты. Своей радостью Ана поделилась в Instagramstories, где показала на видео вид квартиры.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

В московской квартире дочери Заворотнюк есть все для комфортной жизни: гостиная, совмещенная с кухней, спальня, ванная комната и красивый балкон с роскошным видом.

Девушка оформила квартиру в светлых тонах

"Шторы повесили, просто нереально они выглядят. Я вам специально без фильтра снимаю, но мне кажется камера не передает их цвет. Они теплого-теплого, бежевого золотистого цвета", – сказала Анна в видео.

Затем девушка и сама появилась в кадре, но уже на балконе, с которого открывается вид на центр города.

Дочь Заворотнюк показала свою новую квартиру
Видео: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Ранее дочь онкобольной Заворотнюк объяснила, почему скрывают информацию о состоянии актрисы.

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