Сергей Бабкин прилетел в Вену на операцию: первое селфи из клиники
Артист уже сдал тест и теперь его ждет обследование
На прошлой неделе фанатов Сергея Бабкина обескуражила новость, что у певца обнаружили редкое заболевание глаз. Поскольку вылечить в Украине его невозможно, артист отправился в частную клинику в Австрии. Впервые за последнюю неделю Сергей Бабкин вышел на связь с подписчиками Instagram и признался, что соскучился.
Музыкант с его супругой Снежаной уже прилетели в Вену и остались считанные дни до операции.
"Нас благополучно пропустили, благодаря всем добрым людям, которые помогли нам. Сегодня были в клинике. Сдал ещё один тест на COVID-19. 4- полное обследование, 5- операция", – написал Сергей Бабкин.
Музыкант опубликовал фотографию возле клиники, где ему предстоит оперироваться.
"Спасибо Вам за поддержку, добрые слова, мысли! Я- Счастливчик! У меня есть ВЫ", – добавил Сергей Бабкин.
В комментариях артиста поддержали поклонники и коллеги.
Напомним, что ранее супруга Сергея Бабкина назвала причину потери зрения музыканта.
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