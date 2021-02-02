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Сергей Бабкин прилетел в Вену на операцию: первое селфи из клиники

Сегодня, 18:15

Артист уже сдал тест и теперь его ждет обследование

На прошлой неделе фанатов Сергея Бабкина обескуражила новость, что у певца обнаружили редкое заболевание глаз. Поскольку вылечить в Украине его невозможно, артист отправился в частную клинику в Австрии. Впервые за последнюю неделю Сергей Бабкин вышел на связь с подписчиками Instagram и признался, что соскучился.

Музыкант с его супругой Снежаной уже прилетели в Вену и остались считанные дни до операции.

"Нас благополучно пропустили, благодаря всем добрым людям, которые помогли нам. Сегодня были в клинике. Сдал ещё один тест на COVID-19. 4- полное обследование, 5- операция", – написал Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин в Австрии
Сергей Бабкин в Австрии
Фото: instagram.com/babkin_official

Музыкант опубликовал фотографию возле клиники, где ему предстоит оперироваться.

"Спасибо Вам за поддержку, добрые слова, мысли! Я- Счастливчик! У меня есть ВЫ", – добавил Сергей Бабкин.

В комментариях артиста поддержали поклонники и коллеги.

Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Напомним, что ранее супруга Сергея Бабкина назвала причину потери зрения музыканта.

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