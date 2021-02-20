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Сергей Бабкин перенес вторую операцию на глазах (фото)

Сегодня, 20:12

Музыкант вместе с женой возвращается в Украину

Сергей Бабкин, которому поставили редкий диагноз, перенес вторую операцию на глазах. Напомним, что артист вынужден был лететь в Австрию, так как вылечить недуг в Украине не могут.

Первую операцию в Вене Сергею Бабкину сделали в начале февраля. Через три недели музыкант вернулся в Австрию для повторного хирургического вмешательства.

В Instastories Бабкин опубликовал фото со своей супругой Снежаной, сделанное в лифте, сообщив, что они возвращаются в Украину.

Фото: instagram.com/stories/babkin_official

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Он также отметил, что операция прошла успешно, а всеми подробностями поделится позже.

Фото: instagram.com/stories/babkin_official

До этого Сергей Бабкин станцевал на проезжей части в Вене и порвал штаны.

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