Сергей Бабкин перенес вторую операцию на глазах (фото)
Музыкант вместе с женой возвращается в Украину
Сергей Бабкин, которому поставили редкий диагноз, перенес вторую операцию на глазах. Напомним, что артист вынужден был лететь в Австрию, так как вылечить недуг в Украине не могут.
Первую операцию в Вене Сергею Бабкину сделали в начале февраля. Через три недели музыкант вернулся в Австрию для повторного хирургического вмешательства.
В Instastories Бабкин опубликовал фото со своей супругой Снежаной, сделанное в лифте, сообщив, что они возвращаются в Украину.
Он также отметил, что операция прошла успешно, а всеми подробностями поделится позже.
До этого Сергей Бабкин станцевал на проезжей части в Вене и порвал штаны.
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