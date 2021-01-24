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В Украине вылечить невозможно: Сергей Бабкин рассказал о страшном диагнозе

Сегодня, 09:34

Музыкант отправляется на лечение в другую страну

Сергей Бабкин, который недавно переболел "ковидом", получил новый диагноз. В своем Instagram-аккаунте артист сообщил, что уходит из соцсети, потому что ему предстоит перенести серьезную операцию.

Дело в том, что у Бабкина проблема с глазами – ему поставили редкий диагноз, а лечить недуг в Украине просто невозможно.

"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион! Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей", – написал в посте Бабкин.

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Сергей также сообщил, что нужного оборудования и соответствующего препарата для проведения операции в Украине нет, поэтому ему придется ехать в Австрию.

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"Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10-дневный карантин, так как зрение не дает мне много времени", – добавил музыкант.

Желаем Сергею скорейшего выздоровления.

О том, как Сергей и Снежана Бабкины переболели COVID-19, смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Сергей Бабкин запел с дочкой на украинском – смотрите видео.

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