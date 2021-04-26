Снежана Бабкина удивила сменой имиджа: фото до и после

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина удивила своих поклонников сменой имиджа. Знаменитость сделала стрижку боб

Снежана Бабкина, супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина, удивила поклонников кардинальной сменой имиджа: знаменитость сделала стрижку боб. Фотографии она опубликовала на странице в Instagram.

"Благодарю моих мастеров за легкость, обновление, ощущение счастья и девчачества. Как вам мой боб?" – подписала снимок Снежана Бабкина.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

На фото звезда позирует в стильном луке: светлых джинсах, черном топе и белых кроссовках.

Пользователи сети оценили обновленный образ Снежаны и засыпали ее комплиментами. "Вам очень идет", "Девочка, вас не узнать! Прекрасна", "И макияж, и прическа вам безумно к лицу", – пишут юзеры в комментариях.

Снежана Бабкина – украинская актриса театра и кино, танцовщица, жена и менеджер Сергея Бабкина. В 2017 и 2018 годах была представлена в номинации "Лучший менеджмент" украинской музыкальной премии YUNA.

Ранее Сергей Бабкин перенес вторую операцию на глазах в Австрии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться