Сергій Притула зриває голос під час кожного футбольного матчу українців

На Чемпіонаті Європи з футболу збірна України вже зіграла два матчі групового етапу. Ми дізналися у Сергія Притули, де і як він дивився футбол

Сергій Притула вболіває за українську збірну Фото: facebook.com/serhiyprytula

Відомий телеведучий Сергій Притула, який нещодавно показав нові фото з сином, є великим фанатом футболу. Він завжди підтримує українську збірну під час важливих матчів.

Наша команда вже відіграла два поєдинки на "Євро-2020", а сьогодні відбудеться третій матч, за підсумками якого стане відомо, чи пройдуть українці в 1/8 фіналу чемпіонату.

Ми дізналися у Сергія Притули (а ще у Анни Різатдінової і Джамали), як він вболіває за українську збірну. Але спочатку подивіться матеріал про найінстаграмніші місця недалеко від Києва. Не дарма ж ми спеціально для цього позичили розкішний електрокар Jaguar!

Матч України та Нідерландів, який відбувся 13 червня, Притула дивився в Кривому Розі.

"Зазвичай я дивлюсь матчі на трибуні. За збірну об'їздив багато матчів по всій Європі: від Афін і Рейк’явіка до Лондона і Мінська. А на секторі – всі ми брати і сестри під номером 12. Так склались обставини, що цього разу був не на секторі. Але, звісно, вболівав за наших! Ніч мене застала у Кривому Розі, тому матч збірної було переглянуто саме там у доволі "трушному" середовищі криворізьких "олдскульників", – поділився із нами ведучий Нового каналу.

Після матчів, за словами Сергія, у нього довго відновлюються голосові зв'язки. "Ну а як же тоді не волати?" – посміхається ведущий.

Дивіться відеосюжет про те, як Сергій Притула з дружиною відзначили дерев'яне весілля:

Нагадаємо, що в травні цього року Сергій Притула став батьком втрете. У телеведучого і його дружини Катерини народилася ще одна донька, яку назвали Стефанією.

Всі подробиці в спецтемі Євро-2020 - стартувало!

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