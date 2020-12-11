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Санина об украинских артистах в России: "Выступать там и говорить "мы вне политики" – лицемерие"

Сегодня, 15:02

Юлия Санина выразила четкую позицию THE HARDKISS по отношению к выступлениям в РФ

Фронтвумен украинской группы THE HARDKISS Юлия Санина, которая рассказала о дружбе с Тиной Кароль, объяснила позицию коллектива по поводу выступлений в России, где у них тоже много поклонников. Она также прокомментировала выступления других украинских артистов в РФ.

О том, почему группа перестала выступать в России с 2014 года, и что пытается донести Санина до своих российских поклонников, артистка рассказала в интервью программе "Ходят слухи".

"Мы там не выступаем – это наша позиция против политики, которая проводится отношению к Украине. Таким образом показываем, что мы против всего, что происходит. Как только это прекратится, мы будем счастливы. С такими политическими условиями, я не представляю, как я буду ехать туда, улыбаться, дарить радость и развлекать", – говорит Юлия.

Музыка не должна быть инструментом у политиков

О выступлениях украинских артистов в РФ

"Артист, как и любой гражданин, должен иметь позицию, даже если он не разбирается в политике. Я не разбираюсь в политике, не знаю всех чиновников – даже тех, кто у нас во власти, у меня просто нет времени за этим следить. Поэтому я стараюсь не говорить о том, чего не знаю. Но выступать в России и говорить "мы вне политики" – это лицемерие. Выступать на предвыборных кампаниях, получать за это деньги и говорить "мы вне политики" – тоже. Музыка не должна быть инструментом у политиков – вот, что значит "музыка вне политики", – говорит Юлия.

Юлия Санина
Юлия Санина
Фото: instagram.com/the_hardkiss

О фанатах из России

"Мы любим всех своих слушателей, но прилетать туда и давать там концерты, это неприемлемо. Мне нравится думать, что таким образом, показывая свое несогласие, мы свою публику в России тоже направляем на путь истинный, им же впаривают в новостях абсолютно другое", – объясняет Санина.

Напомним, Юлия Санина прокомментировала поступок Санты Димопулос в финале "Танців з зірками".

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