Юлия Санина о дружбе с Тиной Кароль: "У таких занятых девушек, как мы, с подругами беда"

Фронтвумен THE HARDKISS рассказала об отношениях с Тиной Кароль

Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина, которая назвала поступок Санты Димопулос в финале "Танців з зірками" унизительным, рассказала о дружбе с Тиной Кароль.

После того, как Юлия и Тина записали совместную песню "Вільна", они очень сблизились. Поэтому неудивительно, что на "Танцях з зірками" Кароль болела за Санину. Девушки даже вместе станцевали в одном из выпусков.

Однако времени постоянно быть на связи из-за такого графика у артисток почти нет.

"Мы очень тепло общаемся. Подруги? У девушек с такой занятостью, как у меня и Тины, в принципе с подругами беда (смеется). Встретиться, выделить время попить кофе просто так – невозможно", – поделилась Юлия в интервью программе "Ходят слухи".

Юлия Санина и Тина Кароль Фото: instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/tina_karol

По словам фронтвумен THE HARDKISS, они обе были у друг друга в гостях.

"Тина приходила к нам в гости кое-что записать для ее альбома, у нас есть домашняя студия, а после – получилось заманить ее на кофеек. Я тоже была у Тины в гостях, мы у нее один вечер тренировались", – рассказала Юлия.

Напомним, Юлия Санина призналась, что они с Дмитрием Жуком не считают себя победителями, несмотря на то, что Санта Димопулос отдала им победу.

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