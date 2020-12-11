Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Юлия Санина о дружбе с Тиной Кароль: "У таких занятых девушек, как мы, с подругами беда"

Сегодня, 09:53

Фронтвумен THE HARDKISS рассказала об отношениях с Тиной Кароль

Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина, которая назвала поступок Санты Димопулос в финале "Танців з зірками" унизительным, рассказала о дружбе с Тиной Кароль.

После того, как Юлия и Тина записали совместную песню "Вільна", они очень сблизились. Поэтому неудивительно, что на "Танцях з зірками" Кароль болела за Санину. Девушки даже вместе станцевали в одном из выпусков.

Однако времени постоянно быть на связи из-за такого графика у артисток почти нет.

"Мы очень тепло общаемся. Подруги? У девушек с такой занятостью, как у меня и Тины, в принципе с подругами беда (смеется). Встретиться, выделить время попить кофе просто так – невозможно", – поделилась Юлия в интервью программе "Ходят слухи".

Юлия Санина и Тина Кароль
Юлия Санина и Тина Кароль
Фото: instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/tina_karol

По словам фронтвумен THE HARDKISS, они обе были у друг друга в гостях.

"Тина приходила к нам в гости кое-что записать для ее альбома, у нас есть домашняя студия, а после – получилось заманить ее на кофеек. Я тоже была у Тины в гостях, мы у нее один вечер тренировались", – рассказала Юлия.

Напомним, Юлия Санина призналась, что они с Дмитрием Жуком не считают себя победителями, несмотря на то, что Санта Димопулос отдала им победу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Так а где сумка? Фаны не поняли, что презентовала Тина Кароль за 1500 гривен "Нас научили быть скромнее, чем нужно": Тина Кароль презентовала туфли за 5200 гривен Санта Димопулос о танцах: "Когда отца не стало, я не могла выйти на паркет"
Тина Кароль Юлия Санина
Реклама

Новости партнеров

Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня
Батурин о рождении у Рудковской второго ребенка
Батурин о рождении у Рудковской второго ребенка

Популярные статьи

Вчера, 17:59Шоу-бизнес

Умерла главный редактор журнала "Натали"

Вчера, 17:51Food

Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 15:57Шоу-бизнес

Санина о вручении ей кубка Димопулос на "Танцях з зірками": "Это было неправильно и унизительно"

Вчера, 15:04Events

Ханука-2020: поздравления, картинки и стихи

Вчера, 14:58Food

Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 14:43Шоу-бизнес

Международный день прав животных: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других звезд

Вчера, 13:12Fun

Ханука-2020: что ни в коем случае нельзя делать 10 декабря

Вчера, 11:10Психология

25 идей подарков для детей на День святого Николая (список)

Вчера, 11:05Fun

Ханука-2020: дата, история и традиции праздника

Вчера, 09:02Wellness

Вспышка на Солнце спровоцировала самую мощную магнитную бурю за 2020 год в ближайшее время

9 декабряШоу-бизнес

Климашенко о концертах Лорак в России: "Она могла не выступать там, когда у нас гибнут люди"

9 декабряШоу-бизнес

Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки"

9 декабряШоу-бизнес

4 по-настоящему любимых мужчины принцессы Дианы

9 декабряWellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

8 декабряFood

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

8 декабряШоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

Новости партнеров

Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Роскошная жена Чиро Иммобиле. Итальянцу можно позавидовать
Роскошная жена Чиро Иммобиле. Итальянцу можно позавидовать
Год Быка: Что готовит нам символ 2021 года и как его встретить
Год Быка: Что готовит нам символ 2021 года и как его встретить
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Известный теннисист снял домашнее видео со скандальной подругой
Известный теннисист снял домашнее видео со скандальной подругой
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Ради кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
Ради кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
Маникюр, который выдает простушку: как выглядеть провинциалкой
Маникюр, который выдает простушку: как выглядеть провинциалкой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять