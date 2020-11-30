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"Днище и клоунда": реакция Сети на финал "Танців з зірками" и победу Санты Димопулос

Сегодня, 12:57

Димопулос отдала победу Саниной, но зрителям это не понравилось

Вчера, 29 ноября, состоялся финал шоу "Танці з зірками". Победителями проекта стали Санта Димопулос и Максим Леонов. Однако во время благодарственной речи Санта неожиданно отдала кубок победителя Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, которые заняли второе место.

По словам Димопулос, она не смогла оставить себе награду из-за того, что "пришла на шоу подготовленной", а Юлия "танцевала с нуля". Юля была в шоке и не смогла принять кубок, поэтому фактически в шоу впервые за всю историю – два победителя.

Но такой расклад не понравился зрителям – многие не довольны тем, что Санта якобы сделала одолжение Юле. Но были и те, кто поддержал Димопулос.

Санта Димопулос и Макс Леонов
Санта Димопулос и Макс Леонов
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Сегодня.Lifestyle собрали реакцию Сети на финал "Танців з зірками".

Во время благодарственной речи Санта отметила, что она и так много раз побеждала в различных состязаниях, в том числе спортивных и конкурсах красоты, поэтому победу она отдала Юле.

"Это вообще выглядело как-то унизительно! Санта типа "Я и так крутая, и у меня наград куча, а ты вообще кто, возьми хоть этот кубок, я и без него лучшая", "Юля молодец, что не взяла кубок", "Послевкусие от финала очень странное", "Подачка Юле – это нечто. "Я танцевала в детстве, а она нет", причем с такой интонацией", – пишут пользователи Сети.

Скриншот: видео YouTube

Многие зрители назвали этот сезон "цирком" и "клоунадой" из-за поступка Димопулос.

"Просто днище и клоунда", "Такой цирк, если честно", "Цирк какой-то, Санина и Жук – победители", – возмущаются зрители.

Скриншот: видео YouTube

Некоторые также уверены, что шоу "проплачено" и победитель был известен заранее.

"Жаль что в этом "супер" сезоне были Юля и Дима. Деньги делают чудеса. В жизни не поверю, что за Санту больше голосовали чем за Юлю", "Как хорошо (нет), что У Санты такой богатый муж, что смог проплатить накрутку голосов", – пишут комментаторы.

Скриншот: видео YouTube

Еще большее недовольство вызвал тот факт, что из-за длинной речи Санты и других участников, не дали слово Максу Леонову – партнеру Димопулос. Танцор тоже хотел сказать пару слов, но для него не хватило эфирного времени.

"Мне стало очень жалко Макса, ему не дали даже слова сказать. По его мешкам под глазами видно, сколько он пахал и работал, неуважение какое-то", "Жаль Макса Леонова. Его вообще на ноль помножили", – пишут в Сети.

Макс даже отшутился, что его слова о финале можно будет прочесть в его Instagram-аккаунте.

Скриншот: видео YouTube

Но были и те, кто искренне поддержали Санту.

"Настоящие эмоции, Санта я так рада что ты взяла эту победу. Ты просто умница и твои старания вознаградились", "Ура, Санта и Макс такие лапочки, столько сил вложили, не зря за них голосовала", "Санта умничка , победа достойная", – пишут поклонники Димопулос.

Скриншот: видео YouTube

Ранее мы рассказывали, как прошел суперфинал "Танців з зірками-2020".

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