Санина о финале с Димопулос на "Танцях зірками": "Это было неправильно и унизительно"

Фронтвумен THE HARDKISS прокомментировала финал шоу

Скандал вокруг финала шоу "Танці з зірками" еще не утих. Напомним, по результатам голосования и оценкам жюри в шоу победила Санта Димопулос. Однако при вручении кубка она отдала награду Юлии Саниной, которая заняла второе место.

Санина, как мы знаем, оказалась от кубка и звания победительницы, отметив, что "серебро" в шоу ее устраивает.

В интервью программе "Ходят слухи" она назвала поступок Димопулос "унизительным", а ее "отказ от победы" – "лицемерием".

"Для меня этот момент был настолько смазанный, неправильный и в какой-то мере унизительный. Если бы Санта считала меня равноценной себе соперницей, она бы так не поступила, она бы уважала это второе место. Зная, что происходило за кулисами, и как сильно ее команда хотела этой победы, говорить о том, что ей не нужна была эта победа – это, как минимум, лицемерно", – говорит Санина.

Юлия Санина и Дмитрий Жук Фото: instagram.com/tanci1plus1

Она также прокомментировала тот факт, что ее, Санту и Надежду Мейхер постоянно представляли, как главных соперниц на шоу. Особенно, когда все они прошли в финал.

"Очень жалко всех нас. Потому что и Санта, и я, и Надя – мы все так пахали на тренировках, мы просто умирали и много работали над собой. Судя, по комментариям…По-моему, все все поняли. Взять этот кубок – было бы для меня неправильным, хотя бы по отношению к моим слушателям. Мне было важнее признать свое второе место и заслуженные баллы и смс, чем такой жест со стороны Санты. Он мне был не нужен", – заявила Юлия.

Говоря о комментариях, Санина имела в виду одно из сообщений Надежды Мейхер, которое она оставила в комментариях под постом, где обсуждали финал конкурса.

"Все сложилось так, как я хотела…Достойно ушла, не принимая участия в дальнейшем "розыгрыше". Для меня есть только один победитель, и это THE HARDKISS. А визиткам вы поменьше верьте, монтируют их на "отменно", – написала Мейхер.

Скриншот: соцсети

Напомним, Санта Димопулос призналась, что переболела коронавирусом.

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