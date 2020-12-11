Международный день танго: ТОП-5 страстных номеров на "Танцях з зірками"
Вспоминаем, как исполнили этот танец звезды
11 декабря отмечается Международный день танго, который приурочен ко дню рождения "Короля танго", аргентинского певца и актера Карлоса Гарделя. Сегодня LifeStyle предлагают посмотреть, как самый страстный танец исполнили на звездном проекте участники "Танців з зірками".
Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко
Спустя десять лет певица Наталья Могилевская вернулась на паркет. Для своего триумфального возращения она выбрала танго.
Юлия Санина и Дмитрий Жук
Каждый танец для фронтвумен группы The Hardkiss был вызовом. Певица не раз признавалась, что ей сложно показывать сексуальность и страсть. Но Юлии удалось преодолеть внутренние барьеры и танго в ее исполнении тому доказательство.
Ксения Мишина и Женя Кот
Пока все ждут новый выпуск "Холостячки" предлагаем вспомнить танец победителей прошлого сезона "Танців з зірками". Здесь тоже есть страсть, эмоции и история любви.
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Танго стало одним из самых любимых танцев в исполнении Надежды Мейхер у зрителей. Певица продемонстрировала свою растяжку и гибкость.
Сергей Мельник и Аделина Дели
Танго- это гремучая смесь страсти, ревности и любви. Футболисту Сергею Мельнику и его партнерше Аделине Дели удалось передать эти эмоции.
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