Международный день танго: ТОП-5 страстных номеров на "Танцях з зірками"

Вспоминаем, как исполнили этот танец звезды

11 декабря отмечается Международный день танго, который приурочен ко дню рождения "Короля танго", аргентинского певца и актера Карлоса Гарделя. Сегодня LifeStyle предлагают посмотреть, как самый страстный танец исполнили на звездном проекте участники "Танців з зірками".

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко

Спустя десять лет певица Наталья Могилевская вернулась на паркет. Для своего триумфального возращения она выбрала танго.

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Каждый танец для фронтвумен группы The Hardkiss был вызовом. Певица не раз признавалась, что ей сложно показывать сексуальность и страсть. Но Юлии удалось преодолеть внутренние барьеры и танго в ее исполнении тому доказательство.

Ксения Мишина и Женя Кот

Пока все ждут новый выпуск "Холостячки" предлагаем вспомнить танец победителей прошлого сезона "Танців з зірками". Здесь тоже есть страсть, эмоции и история любви.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Танго стало одним из самых любимых танцев в исполнении Надежды Мейхер у зрителей. Певица продемонстрировала свою растяжку и гибкость.

Сергей Мельник и Аделина Дели

Танго- это гремучая смесь страсти, ревности и любви. Футболисту Сергею Мельнику и его партнерше Аделине Дели удалось передать эти эмоции.

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