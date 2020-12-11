Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Международный день танго: ТОП-5 страстных номеров на "Танцях з зірками"

Сегодня, 14:26

Вспоминаем, как исполнили этот танец звезды

11 декабря отмечается Международный день танго, который приурочен ко дню рождения "Короля танго", аргентинского певца и актера Карлоса Гарделя. Сегодня LifeStyle предлагают посмотреть, как самый страстный танец исполнили на звездном проекте участники "Танців з зірками".

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко

Спустя десять лет певица Наталья Могилевская вернулась на паркет. Для своего триумфального возращения она выбрала танго.

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Каждый танец для фронтвумен группы The Hardkiss был вызовом. Певица не раз признавалась, что ей сложно показывать сексуальность и страсть. Но Юлии удалось преодолеть внутренние барьеры и танго в ее исполнении тому доказательство.

Ксения Мишина и Женя Кот

Пока все ждут новый выпуск "Холостячки" предлагаем вспомнить танец победителей прошлого сезона "Танців з зірками". Здесь тоже есть страсть, эмоции и история любви.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Танго стало одним из самых любимых танцев в исполнении Надежды Мейхер у зрителей. Певица продемонстрировала свою растяжку и гибкость.

Сергей Мельник и Аделина Дели

Танго- это гремучая смесь страсти, ревности и любви. Футболисту Сергею Мельнику и его партнерше Аделине Дели удалось передать эти эмоции.

Ранее мы рассказывали, почему Юлия Санина назвала поступок Санты Димопулос лицемерным.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
танго Юлия Санина Танці з зірками Ксения Мишина
Реклама

Новости партнеров

Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий Рік
Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий Рік
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Ароматно-соковита тушкована капуста з грибами: репецт
Ароматно-соковита тушкована капуста з грибами: репецт

Популярные статьи

Вчера, 17:59Шоу-бизнес

Умерла главный редактор журнала "Натали"

Вчера, 17:51Food

Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 15:57Шоу-бизнес

Санина о вручении ей кубка Димопулос на "Танцях з зірками": "Это было неправильно и унизительно"

Вчера, 15:04Events

Ханука-2020: поздравления, картинки и стихи

Вчера, 14:58Food

Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 14:43Шоу-бизнес

Международный день прав животных: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других звезд

Вчера, 13:12Fun

Ханука-2020: что ни в коем случае нельзя делать 10 декабря

Вчера, 11:10Психология

25 идей подарков для детей на День святого Николая (список)

Вчера, 11:05Fun

Ханука-2020: дата, история и традиции праздника

Вчера, 09:02Wellness

Вспышка на Солнце спровоцировала самую мощную магнитную бурю за 2020 год в ближайшее время

9 декабряШоу-бизнес

Климашенко о концертах Лорак в России: "Она могла не выступать там, когда у нас гибнут люди"

9 декабряШоу-бизнес

Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки"

9 декабряШоу-бизнес

4 по-настоящему любимых мужчины принцессы Дианы

9 декабряWellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

8 декабряFood

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

8 декабряШоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

Новости партнеров

Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Создатели сериала “Великолепный век” обманули зрителей
Создатели сериала “Великолепный век” обманули зрителей
Евгений Ковтуненко назвал причину своего вылета из "Холостячки"
Евгений Ковтуненко назвал причину своего вылета из "Холостячки"
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
Цветущая 73-летняя Ротару под бурные овации выступила в России
Цветущая 73-летняя Ротару под бурные овации выступила в России
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять