Юлия Санина о победе на "Танцях з зірками": "Это мне абсолютно не нужно" (видео)

Фронтвумен THE HARDKISS не захотела принимать победу от Санты Димопулос

В воскресенье вечером состоялся грандиозный финал шоу "Танці з зірками". Его уже успели раскритиковать многие зрители. А все потому, что Санта Димопулос решила отказаться от победы в шоу и отдала кубок победителя Юлии Саниной. Многие также сочли победу Димопулос "проплаченной".

Сегодня, в своих Instastories фронтвумен THE HARDKISS поблагодарила всех за поддержку и смс, а также подчеркнула, что они с Дмитрием Жуком не считают себя победителям, несмотря на то, что Санта Димопулос отдала им победу.

"Второе место – это прекрасный результат для человека, который никогда не умел танцевать и научился у вас на глаза, на протяжении 14-ти эфиров и 14-ти недель огромного труда и вашей поддержки. Мы не собираемся называть себя победителями. Это мне абсолютно не нужно", – говорит Санина.

Юлия также заявила, что она решила разыграть на аукционе кубок победителя и отдать деньги на благотворительность.

Юлия Санина Видео: instagram.com/the_hardkiss

Ранее мы поделились всеми интересными подробностями суперфинала "Танців з зірками".

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