Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Санина или Балан и обнаженка на публике: Тина Кароль ответила на провокационные вопросы тиктокера

Сегодня, 12:30

Украинская певица побывала в Top team house

Тина Кароль после премьеры своей новой песни "Скандал" посетила Top team house, где сняла несколько роликов с популярными тиктокерами. Одному из них певица дала короткое но откровенное интервью.

Так, в беседе с блогером Олегом Машуковским Тина честно отвечала на провокационные вопросы, в числе которых был такой: "Санина или Дан Балан?". На что Кароль сказала "И Санина, и Дан".

Дан Балан и Тина Кароль
Дан Балан и Тина Кароль
Фото: instagram.com/danbalan/

Напомним, что поклонники Тины Кароль и Дана Балана уже давно приписывают им роман, а сами звезды не комментируют эти слухи, все больше подогревая интерес к этой теме.

Читайте также:
Тина Кароль эротично танцует на стуле в клипе на песню "Скандал" (видео)

С Юлей Саниной у Кароль дружеские отношения, обе даже вместе выступали на "Танцях з зірками", после того, как записали совместную песню и сняли для нее откровенный клип.

Тина Кароль и Юлия Санина
Тина Кароль и Юлия Санина
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Артистка также призналась, что ей трудно обнажаться на публике, и что она сидит на диете. Видео с Тиной Кароль Машуковский опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

, MASHUKOVSKY (@mashukovsky)

Напомним, что ранее Юлия Санина сделала тату с изображением Тины Кароль.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль выпустила собственное платье: как оно выглядит и где купить Тина Кароль призналась, что использовала скандал с Поляковой для рекламы песни Действительно ли у Тины Кароль «очень грустные песни»? Давайте выясним
Тина Кароль Юлия Санина Дан Балан TikTok
Реклама

Новости партнеров

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров

Популярные статьи

Вчера, 18:12Вкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

Вчера, 13:39Звездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

Вчера, 11:16Звездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

Вчера, 11:13Фаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Вкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

Вчера, 10:14Events

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

14 февраляФаново

Сретение Господне у восточных христиан-2021: дата, традиции, приметы

14 февраляEvents

Поздравления с 14 февраля: красивые открытки, лучшие пожелания в прозе и стихах

14 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 14-20 февраля: все знаки зодиака

13 февраляЗвездно

В шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду – кто был в костюме Павы

13 февраляФаново

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляЗвездно

Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали пол своего ребенка: трогательное видео

13 февраляEvents

Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

13 февраляПсихо

Совместимость знаков зодиака в любви и браке: кто кому подходит

Новости партнеров

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Украинская певица ищет себе "придурковатого" парня
Украинская певица ищет себе "придурковатого" парня
Как изменилась Кравченко: ту самую Валюху из "Сватов" не узнать
Как изменилась Кравченко: ту самую Валюху из "Сватов" не узнать
Андрей Мерзликин шокировал публику
Андрей Мерзликин шокировал публику
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять