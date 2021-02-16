Санина или Балан и обнаженка на публике: Тина Кароль ответила на провокационные вопросы тиктокера

Украинская певица побывала в Top team house

Тина Кароль после премьеры своей новой песни "Скандал" посетила Top team house, где сняла несколько роликов с популярными тиктокерами. Одному из них певица дала короткое но откровенное интервью.

Так, в беседе с блогером Олегом Машуковским Тина честно отвечала на провокационные вопросы, в числе которых был такой: "Санина или Дан Балан?". На что Кароль сказала "И Санина, и Дан".

Дан Балан и Тина Кароль Фото: instagram.com/danbalan/

Напомним, что поклонники Тины Кароль и Дана Балана уже давно приписывают им роман, а сами звезды не комментируют эти слухи, все больше подогревая интерес к этой теме.

С Юлей Саниной у Кароль дружеские отношения, обе даже вместе выступали на "Танцях з зірками", после того, как записали совместную песню и сняли для нее откровенный клип.

Тина Кароль и Юлия Санина Фото: instagram.com/tanci1plus1

Артистка также призналась, что ей трудно обнажаться на публике, и что она сидит на диете. Видео с Тиной Кароль Машуковский опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что ранее Юлия Санина сделала тату с изображением Тины Кароль.

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