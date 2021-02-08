Действительно ли у Тины Кароль "очень грустные песни"? Давайте разберемся

Не все так грустно, как кажется

В эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". Позже она извинилась за свои слова и объяснила, что имела в виду не личную трагедию Тины (как многие могли подумать), а ее песни.

Тина Кароль уже успела ответить Оле Поляковой в соцсети, и так необычно сложилось, что этот инцидент совпал с будущей премьерой песни Кароль "Скандал" – трек выйдет 12 февраля.

Слова Оли из ее видео с извинениями Тина даже добавила в тизер своей песни (тизер, от англ. teaser – "дразнилка" – рекламное сообщение, построенное как загадка, которое содержит часть информации о продукте). Так что же это? Рекламная коллаборация двух певиц или удачное для Тины совпадение?

Тина Кароль Видео: instagram.com/tina_karol

Личная история Тины Кароль

Как мы писали выше, по словам Оли, говоря о Тине, как о "плакальщице", она имела в виду, что в последнее время у Тины выходят "грустные песни". А действительно ли это так? Мы решили проверить.

Говорят, что почти у каждого артиста его песни – отражение того, что происходит в его жизни, в его мыслях. Певец буквально транслирует миру свои переживания сквозь песни. И совсем неудивительно, что большинство песен Тины Кароль больше не похожи на ее прошлые заводные треки вроде "Шиншилла" или "Пупсик".

Тина Кароль и Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/tina_karol

Апрель 2013 года навсегда изменил жизнь артистки – тогда после борьбы с онкологическим заболеванием умер ее супруг Евгений Огир. И почти все песни, которые выпускала Тина в последующие семь лет так или иначе адресованы ее возлюбленному, и являются довольно лирическими, и очевидно не веселыми или развлекательными.

Однако, как поет Тина, жизнь продолжается. И пусть музыка и вокал Тины могут показаться кому-то грустными, смысл, который закладывает Тина в каждую из песен несет позитив – в этом уверены тысячи фанатов артистки. И даже когда Тина выпускает заводные треки, ее фанаты просят любимую артистку вернуть им лирические песни.

Скриншот: YouTube

К примеру, трек "Вабити" довольно ярко выделился на фоне всех остальных песен Тины с ее душевными переживаниями.

Поклонники были удивлены: "Наконец-то легкость в песне", "У нее были грустные песни, а эта – веселая, хм".

Еще одна песня – "Иди на жизнь", которая, по мнения многих поклонников Тины, оказалось очень жизнеутверждающей.

"Настроение не очень, мне это знакомо! Все равно иди на жизнь!", – поет Тина в этой песне.

Одна из последних работы Тины – трилогия "Найти своих". Там Тина рассуждает на тему того, как важно найти в этом мире людей, близких тебе по духу.

"Найти своих и успокоиться", – поет Кароль.

Здесь слушатели Тины отмечают "глубину, эмоциональность и глубокий смысл" каждой песни. Здесь мы не слышим заводных аккордов, скорее меланхоличное настроение (по крайней мере в первых двух песнях трилогии – "Найти своих" и "Лодочка"). В тексте третьей можно снова проследить строчки в память о супруге.

"Чай заварен на столе. Без сахара, лимон. Все как любил он", – поет Тина.

Что в итоге?

В течение последних нескольких лет Тина Кароль показала нам, что она "все еще помнит" и, конечно же, никогда не забудет свою любовь. Ее переживания всегда будут отражаться в новых песнях. Но она так же и продемонстрировала, что не собирается сдаваться в плен грусти, тоски, слез, а в любом случае "всегда идет на жизнь" и призывает всех следовать ее примеру.

Интересно, какой же будет ее новая песня "Скандал"? И по случайному ли стечению обстоятельств возник инцидент с Олей Поляковой? Этот вопрос остается открытым.

Напомним, Тина Кароль подтвердила покупку земли в Карпатах.

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