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"Самый счастливый человек": MONATIK показал фото с подросшими сыновьями на Мальдивах

Сегодня, 17:00

Артист с семьей отправился на отдых у моря

Времена, когда Дима Монатик скрывал свою семью от общественности прошли, хотя артист не спешит показывать лица сыновей в соцсетях. Исключением стал разве что 5-й день рождения его сына Дани – тогда MONATIK расщедрился на несколько архивных фотографий с мальчишкой.

Сейчас же звездный папа поделился ярким кадром с подросшими наследниками, сделанным на Мальдивах. Именно туда Монатик вместе с семьей отправился на зимние каникулы.

MONATIK с сыновьями
MONATIK с сыновьями
Фото: instagram.com/monatik_official

"День, когда все остановилось.
Когда работают только сердца
и выгорает фиолетовый из под уставших век.
Привет тот, кто протер глаза, а оказалось — это не приснилось.
Привет, самый счастливый во Вселенной человек", – подписал свой пост Дмитрий.

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Сыновей артисту родила Ирина Демичева, с которой Монатик узаконил отношения пять лет назад. Недавно пара успела отметить деревянную свадьбу.

О детях MONATIK смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее MONATIK рассекретил, сколько зарабатывают его подопечные Lida Lee и NiNO.

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