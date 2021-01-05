Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда "Ла-ла Ленда" Эмма Стоун беременна – СМИ

Сегодня, 09:38

Актриса родит первенца от Дэйва МакКэри

Эмма Стоун и Дэйв МакКэри, которые недавно тайно поженились, в этом году станут родителями. Актриса беременна первенцем и очень счастлива этому. Несмотря на положение, Эмма продолжает работать и заниматься спортом, говорит источник.

О беременности 32-летней Эммы Стоун сообщает Us Weekly, ссылаясь на своего инсайдера.

Актриса Эмма Стоун
Актриса Эмма Стоун
Фото: Imdb.com

"Она кажется очень счастливой и очень взволнованной тем, что станет матерью. Она выглядит великолепно, будто светится. Она остается очень активной и ежедневно занимается физическими упражнениями", – говорит источник.

Читайте также:
Марго Робби vs Эмма Стоун: кто должен сыграть в новой драме режиссера "Ла-Ла Ленда" (голосуем)

Эмма Стоун и Дэйв МакКэри
Эмма Стоун и Дэйв МакКэри
Фото: instagram.com/davemccary

Стоун и МакКэри начали встречаться в октябре 2017 года. Они обручились в декабре 2019 года, после того, как вместе появились на премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2020 года они тайно поженились.

Ранее мы писали, что Эмма Стоун упала во время концерта и получила серьезные травмы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Шок или естественность? Беременная Василиса Фролова снялась полностью голой "Рада, что 2020-й закончился": беременная Эльза Хоск обнажилась для первого в этом году фото Звезда "Великолепного века" впервые продемонстрировала беременный животик
беременность Эмма Стоун
Реклама

Новости партнеров

Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Як смачно приготувати курячу печінку: рецепти апетитних страв
Як смачно приготувати курячу печінку: рецепти апетитних страв

Популярные статьи

Вчера, 20:28Fun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

Вчера, 18:15Wellness

Красота и здоровье в домашних условиях: пять масок для роста и густоты волос

Вчера, 15:28Events

Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

Вчера, 14:50Стиль

Наряд Кейт Миддлтон стоимостью 199 долларов признан самым популярным

Вчера, 14:37Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 13:47Шоу-бизнес

Топлес и в стрингах: супруга Сергея Бабкина удивила откровенным фото

Вчера, 12:18Food

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 11:05Food

Как приготовить кутью на Святой вечер

Вчера, 10:13Шоу-бизнес

Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

Вчера, 09:31Events

Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 4 января: Овен целый день будет шутить, а Тельцу необходимо идти веселиться

3 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

3 январяАфиша

Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

3 январяFood

Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд

3 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 3 января: Водолею нужно книжку почитать, а Рыбам заняться здоровьем

2 январяАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой – список локаций

Новости партнеров

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Ніжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закуску
Ніжний паштет з курячої печінки: як приготувати смачну закуску
Холодец в бутылке: новогодний
Холодец в бутылке: новогодний
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Девять антитрендов зимы 2020/2021, с которыми пора прощаться
Девять антитрендов зимы 2020/2021, с которыми пора прощаться

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять