"Найщасливіша людина": MONATIK показав фото з підрослими синами на Мальдівах
Артист з сім'єю відправився на відпочинок у моря
Часи, коли Діма Монатік приховував свою сім'ю від громадськості пройшли, хоча артист не поспішає показувати обличчя синів в соцмережах. Винятком став хіба що 5-й день народження його сина Дані – тоді MONATIK розщедрився на кілька архівних фотографій з малюком.
Зараз же зоряний тато поділився яскравим кадром з підрослими спадкоємцями, зробленим на Мальдівах. Саме туди Монатік разом з родиною вирушив на зимові канікули.
"День, коли все зупинилося.
Коли працюють тільки серця
і вигорає фіолетовий з-під втомлених повік.
Привіт той, хто протер очі, а виявилося – це не наснилося.
Привіт, найщасливіша у Всесвіті людина", – підписав свій пост Дмитро.
Синів артисту народила Ірина Демічева, з якою Монатік узаконив відносини п'ять років тому. Нещодавно пара встигла відзначити дерев'яне весілля.
Про дітей MONATIK дивіться в сюжеті:
Нагадаємо, що раніше MONATIK розсекретив, скільки заробляють його підопічні Lida Lee і NiNO.
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