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"Хорошие гонорары": MONATIK о заработках своих подопечных

Сегодня, 10:32

Певец рассказал, что сейчас приносит доход

Когда-то мультиартист MONATIK слышал "нет" от знаменитых продюсеров, но певцу удалось завоевать свое место под солнцем и стать любимым артистом миллионов. Теперь же певец сам основал продюсерский центр MONATIK Corporation и помогает молодым артистам. Первыми подопечными Димы Монатика стали Lida Lee и NiNO. В интервью для "Слава+" певец рассказал, сколько зарабатывают его артисты.

MONATIK отметил, что сейчас очень сложное время не только для шоу-бизнеса, но и для всех сфер. Артист старается сделать все, чтобы удержаться на плаву. Lida Lee и NiNO получают гонорары не только за корпоративы, но и за участие в рекламе.

MONATIK, Lida Lee; NiNo
MONATIK, Lida Lee; NiNo
Фото: Instagram

"Это достаточно хорошие гонорары, учитывая сегодняшнее время… Мы также сотрудничаем со многими брендами – Bacardi, Samsung, Tik tak. Это позволяет нам держаться не только в музыкальной сфере, но еще немножко заходить в рекламу... Еще есть корпоративы", – рассказал артист

Lida Lee назвала приблизительную сумму своего дохода.

"У меня ставка гораздо больше, чем 500 долларов", – рассказала артистка MONATIK Corporation

Певица отметила, что в хорошие времена за месяц получается зарабатывать около 1,5 тысячи долларов, а то и больше.

Ранее мы писали, что совместная работа Monatik и Веры Брежневой попала в ТОП-10 самых популярных клипов на YouTube в Украине.

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Источник: Lida Lee
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