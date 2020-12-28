Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда "Мстителей" Джош Бролин стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 09:32

Супруга актера Кэтрин Бойд родила девочку

52-летний актер Джош Бролин, наиболее известный по фильму "Мстители", стал отцом в четвертый раз. Его супруга Кэтрин Бойд родила девочку. Первым снимком малышки родители поделились на странице в Instagram.

"Наш маленький рождественский ангел", – подписала фото Кэтрин. Она добавила, что девочка родилась на Рождество. Ее назвали Чапл Грейс.

Фото: instagram.com/kathrynbrolin

Читайте также:
Как выглядели супергерои в "Мстителях 3" до и после спецэффектов

Имя ребенка, к слову, переводится как "часовня". На своей странице в Instagram счастливый папа объяснил такой выбор:

"Всюду, где нам довелось путешествовать, мы с Кэтрин всегда находили утешение в часовнях. Мы не особо религиозные люди, но чувство Бога заполнило нашу жизнь, и часовни всегда были святилищами, в которых мы ощущали чувство благодарности".

Актер Джош Бролин с женой
Актер Джош Бролин с женой
Фото: Getty Images

Джош и Кэтрин поженились в 2016 году. Они также воспитывают 2-летнюю дочь по имени Уэстлин. У актера есть два взрослых сына от первого брака. Всего Бролин был женат четыре раза.

Напомним, ранее сын Майкла Дугласа показал первое фото новорожденного малыша.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Любовь Успенская поздравила с днем рождения дочь, с которой почти год в ссоре "А где муж?": Оля Полякова показала семейное фото у елки Юрий Бардаш во второй раз стал отцом: первые фото ребенка
актер дети звезд Джош Бролин
Реклама

Новости партнеров

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Пикантное видео Цибульской взорвало Сеть
Пикантное видео Цибульской взорвало Сеть

Популярные статьи

Сегодня, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Вчера, 12:22Стиль

Ким крушить! Кардашьян примерила зеленое платье с кубиками пресса, в котором похожа на Халка

Вчера, 09:32Шоу-бизнес

"Она еще юная": София Ротару высказалась против замужества своей внучки

Вчера, 09:05Events

В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Овны погрязнут в конфликте, а Тельцам нужно сходить в спортзал

26 декабряШоу-бизнес

Во время карантина Лобода и Меладзе развлекали публику в Киеве (видео)

26 декабряАфиша

Киту Харингтону – 34: ТОП-5 лучших ролей британского актера

26 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Тельцам нужно сконцентрироваться на себе, а Близнецам – избавиться от хлама

25 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина и Александр Эллерт: встречается ли пара после "Холостячки"

25 декабряШоу-бизнес

"Холостяк-11": известно имя нового героя романтического реалити

25 декабряШоу-бизнес

Андрей Рыбак встречается с Алиной, которая стала "третьей лишней" в "Холостячке"

25 декабряШоу-бизнес

"Что за мракобесие?" Российская певица попала в скандал из-за поздравления католиков с Рождеством

25 декабряFun

Как отпраздновать Новый год в стиле СССР – сценарий номер 6

25 декабряШоу-бизнес

Все пропало! Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом: что произошло

25 декабряFun

Парень сделал 32 операции, чтобы стать эльфом: как он выглядит сейчас (видео)

Новости партнеров

Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Андрій Данилко показав трирівневу квартиру в Києві
Андрій Данилко показав трирівневу квартиру в Києві
Люблю вкусненьких: Alyona Alyona рассказала, какого хочет мужчину
Люблю вкусненьких: Alyona Alyona рассказала, какого хочет мужчину
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Жена Яремчука — настоящая красотка с восхитительной фигурой
Жена Яремчука — настоящая красотка с восхитительной фигурой
Різдвяний штолен: як приготувати святкову німецьку випічку
Різдвяний штолен: як приготувати святкову німецьку випічку

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять