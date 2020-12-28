Звезда "Мстителей" Джош Бролин стал отцом в четвертый раз

Супруга актера Кэтрин Бойд родила девочку

52-летний актер Джош Бролин, наиболее известный по фильму "Мстители", стал отцом в четвертый раз. Его супруга Кэтрин Бойд родила девочку. Первым снимком малышки родители поделились на странице в Instagram.

"Наш маленький рождественский ангел", – подписала фото Кэтрин. Она добавила, что девочка родилась на Рождество. Ее назвали Чапл Грейс.

Фото: instagram.com/kathrynbrolin

Имя ребенка, к слову, переводится как "часовня". На своей странице в Instagram счастливый папа объяснил такой выбор:

"Всюду, где нам довелось путешествовать, мы с Кэтрин всегда находили утешение в часовнях. Мы не особо религиозные люди, но чувство Бога заполнило нашу жизнь, и часовни всегда были святилищами, в которых мы ощущали чувство благодарности".

Актер Джош Бролин с женой Фото: Getty Images

Джош и Кэтрин поженились в 2016 году. Они также воспитывают 2-летнюю дочь по имени Уэстлин. У актера есть два взрослых сына от первого брака. Всего Бролин был женат четыре раза.

Напомним, ранее сын Майкла Дугласа показал первое фото новорожденного малыша.

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