Двухмесячный сын звезды "Гарри Поттера" срочно госпитализирован: фото

У малыша диагностировали COVID-19

33-летняя актриса Джесси Кейв, наиболее известная по роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере, находится в больнице после того, как ее двухмесячного сына госпитализировали с COVID-19.

Джесси Кейв с сыном Тенном Фото: instagram.com/jessiecave

На своей странице в Instagram она опубликовала фото младенца в больничной палате.

"Смотрю новости о локдауне в Англии из изолированной палаты в госпитале. Мой бедный малыш заразился коронавирусом", – пишет Джесси.

Актриса отметила, что ее сын сейчас в порядке, за ним присматривают опытные врачи.

Фото: instagram.com/jessiecave

Джесси предупредила фанатов о "сверхмощном" новом штамме коронавируса, который сейчас бушует в Англии, и попросила их пожелать ее малышу "удачи и скорейшего выздоровления".

"Этот штамм очень мощный и заразный, поэтому я надеюсь, что люди проявят особую осторожность в ближайшие недели", – добавила она.

Напомним, Джесси Кейв призналась, что подверглась сексуальному насилию в 14 лет.

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