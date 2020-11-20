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С Романом Виктюком попрощались в Москве: фото траурной церемонии

Сегодня, 14:43

Романа Григорьевича похоронят во Львове

17 ноября ушел из жизни знаменитый театральный режиссер Роман Витюк. Ранее у мэтра обнаружили коронавирус, но официальная причина смерти была названа позже – тромбоэмболия.

В Москве, в Театре Романа Виктюка, прошло прощание с Романом Григорьевичем. Сотни его поклонников пришли провести режиссера в последний путь. На сцену поднимались его друзья и близкие, а также коллеги, которые принесли десятки букетов цветов. Со сцены прозвучал стих Лины Костенко "Крила" в знак прощания с режиссером.

Похоронят Романа Григорьевича на его родине – во Львове, в семейном склепе.

Прощание с Романом Виктюком в Москве
Прощание с Романом Виктюком в Москве
Фото: Getty Images

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. По окончании в 1956 году актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы, Львова и Киева. На счету Виктюка более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.

Ранее близкий друг Романа Виктюка, руководитель Дворца "Украина" и продюсер Сергей Перман, прокомментировал для Сегодня.Lifestyle, каким он помнит знаменитого режиссера, мастера и легенду театра.

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