Известна дата похорон Романа Виктюка

Тело будут транспортировать из Москвы во Львов

Режиссера Романа Виктюка похоронят 21 ноября во Львове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Театра Романа Виктюка.



Тело режиссера будет транспортировано в Украину после открытого прощания, которое состоится в Москве 20 ноября. Романа Виктюка, согласно его завещанию, похоронят на Лычаковском кладбище в семейном склепе рядом с родителями.

Роман Виктюк Фото: facebook.com/teatrviktuka

Напомним, что режиссер Роман Виктюк умер 16 ноября. Ему было 86 лет. В конце октября он был госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиники. Причиной же смерти стала тромбоэмболия.

Ранее близкий друг Романа Виктюка рассказал, каким был режиссер. Мы также вспомнили самые скандальные спектакли кумира богемы.

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