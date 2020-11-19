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Известна дата похорон Романа Виктюка

Сегодня, 10:39

Тело будут транспортировать из Москвы во Львов

Режиссера Романа Виктюка похоронят 21 ноября во Львове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Театра Романа Виктюка.

Тело режиссера будет транспортировано в Украину после открытого прощания, которое состоится в Москве 20 ноября. Романа Виктюка, согласно его завещанию, похоронят на Лычаковском кладбище в семейном склепе рядом с родителями.

Роман Виктюк
Роман Виктюк
Фото: facebook.com/teatrviktuka

Напомним, что режиссер Роман Виктюк умер 16 ноября. Ему было 86 лет. В конце октября он был госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиники. Причиной же смерти стала тромбоэмболия.

Ранее близкий друг Романа Виктюка рассказал, каким был режиссер. Мы также вспомнили самые скандальные спектакли кумира богемы.

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