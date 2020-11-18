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"Прощайте навсегда": знаменитости отреагировали на смерть Романа Виктюка

Вчера, 13:19

Знаменитый театральный режиссер умер в возрасте 84 лет

Во вторник вечером, 17 ноября, стало известно о смерти народного артиста Украины, уроженца Львова Романа Виктюка. Известный театральный режиссер скончался на 85-м году жизни после заражения коронавирусом. В Сети комментируют утрату, а также многие знаменитости пишут прощальные слова в адрес мэтра.

Соболезнования родным и близким Виктюка выразили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Украинский драматург Павел Арье на своей странице в Fecebook попрощался с великим художником, опубликовав их совместное фото и написав следующее: "Роман Григорьевич, горько плачу за Вами. Прощайте, на этот раз навсегда".

Экс-министр культуры Украины и актер Евгений Нищук признается, что не может поверить в смерть Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич, дорогой наш... Как же так... Мы же так мечтали, чтобы вы сделали еще одну постановку во Львове... Во время нашего последнего телефонного разговора в сентябре вы шутили и смеялись, и говорили, что после карантина обязательно приедете в родную для вас Украину... Я очень по вам буду скучать... Вечная память!" – написал Нищук на своей странице в Facebook.

"С вами было так легко...", – написал Андрей Данилко.

Скриншот: Instagram Андрея Данилко

Соболезнования также выразил украинский рэпер и продюсер Потап.

Скриншот: Instagram Потапа

Актер Михаил Боярский написал: "Не стало выдающегося режиссера и педагога Романа Григорьевича Виктюка. Его новаторские спектакли завоевали сердца миллионов зрителей. Я с огромным уважением отношусь к Ромке…Театр потерял великого художника. Сейчас такие потери идут, что просто даже не знаю. Я очень переживаю по этому поводу, конечно. Мы с ним были хорошими друзьями".

Скриншот: Instagram Михаила Боярского

Украинский телеведущий Юрий Горбунов также скорбит: "Великий гений ушел, оставив после себя воспоминания о спектаклях на которых мы, затаив дыхание, сидели, забывая об антракте! Мастер эпатажа, великий режиссер и театральный педагог! Вечная память вам, Роман Григорьевич! RIP".

Фото: Instagram Юрия Горбунова

Российский актер Максим Виторган написал: "Умер Роман Виктюк. Человек, который одним спектаклем сделал не только театр, а весь мир для меня в два раза шире".

Скриншот: Instagram Максима Виторгана

Ранее близкий друг Романа Виктюка директор Дворца "Украина" и продюсер Сергей Перман прокомментировал смерть режиссера эксклюзивно для "Сегодня. Lifestyle".

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