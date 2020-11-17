Проституция, эротика и библейские персонажи: скандальные спектакли Романа Виктюка

Вспоминаем постановки режиссера

Сегодня стало известно о смерти театрального режиссера Романа Виктюка. Его называли театральным новатором, скандальным гением и кумиром богемы. Сегодня Lifestyle предлагают вспомнить нашумевшие постановки Романа Виктюка.

"Служанки"

Спектакль "Служанки" Фото: facebook.com/teatrviktuka

Это один из самых скандальных спектаклей режиссера. Премьера "Служанок" состоялась в 1988 году и перевернула представление советских зрителей о современном театре. Все роли, включая женские, играли мужчины. А в постановке было много эротики и страсти, что в те времена было неприемлемо. Увидев на сцене пластику мускулистых мужчин, в театральных кругах заговорили о гомосексуальной мафии. Спектакль "Служанки" называют театральной легендой.



"Наш Декамерон"

Режиссер Роман Виктюк Фото: facebook.com/teatrviktuka

В перестроечное время спектакль наделал много шума. Провинциальная девочка приезжает из маленького городка в поисках лучшей жизни. Но как и бывает, не все мечты сбываются. Чтобы выжить в столице, девочка становится валютной проституткой. Критиковали эту постановку за пропаганду проституции. А сам режиссер называл спектакль историей политической. В качестве декораций можно было увидеть портреты первых лиц – от Ленина до Путина, и услышать гимн Советского Союза. Виктюк считал, что политика – зло. "Мы выбирали между добром и злом, теперь наш выбор – между злом и ужасом. Тебе не предлагается бороться со злом, ты должен участвовать во зле – тогда и ты все получишь", – говорилось в буклете к постановке.



"Саломея"

Спектакль "Саломея" Фото: facebook.com/teatrviktuka

Спектакль "Саломея" по пьесе Оскара Уайльда критиковали не только за пропаганду гомосексуализма, но и за рассуждения о Боге. Считалось, что евангельский сюжет преподнесли не в каноническом изложении. Тут стоит отметить, что пьесу Уайльда долгое время запрещалось ставить из-за библейских персонажей. Но Виктюк пошел дальше и подкорректировал текст оригинала, добавив скандальные факты из биографии писателя.

Ранее мы рассказывали, каким был Роман Виктюк.

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