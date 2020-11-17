Умер Роман Виктюк

Знаменитому театральному режиссеру было 84 года

На 85-м году жизни скончался знаменитый советский, российский и украинский театральный режиссер Роман Виктюк. Несколько недель назад стало известно о том, что он попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что у Романа Григорьевича обнаружили коронавирус. Несколько недель назад он был госпитализирован, а затем – переведен в реанимацию в одной из московских клиник.

Роман Виктюк Фото: Скриншот из YouTube

"Сегодня утром режиссера перевезли из больницы Братьев Бахрушиных в Госпиталь для ветеранов войн № 1. Он лежал в реанимации после COVID-19, сегодня же решили отправить в другую клинику, где Виктюк должен был долечиваться. Близкие надеялись, что там смогут нормализовать его состояние. В последние дни он находился в состоянии средней степени тяжести, до этого был в тяжелом. Еще сегодня Виктюк был в сознании, но потом состояние резко ухудшилось. Причиной смерти стала анемия головного мозга", – говорится в сообщении Mash.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. По окончании в 1956 году актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы, Львова и Киева. На счету Виктюка более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.

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