Эксклюзив

"Он оставался до мозга костей украинцем": близкий друг — о революционере Романе Виктюке

Продюсер Сергей Перман рассказал, каким был знаменитый режиссер и каким его запомнят те, кто хорошо знал

17 ноября на 85-м году жизни умер Роман Виктюк – легендарный украинский, советский и российский театральный режиссер. Близкий друг Романа Виктюка, руководитель Дворца "Украина" и продюсер Сергей Перман, прокомментировал для Сегодня.Lifestyle, каким он помнит знаменитого режиссера, мастера и легенду театра.

Роман Григорьевич Виктюк уже давно не был в Украине, но, по словам Сергея Пермана, каждый день мечтал очутиться в Киеве или во Львове. Однако логистика поездки была сложной для его возраста.

"При последнем нашем с ним разговоре мы обсуждали вариант, как бы он мог попасть во Львов..." – рассказал Сергей Перман.

Роман Виктюк Фото: Скриншот из YouTube

"Он пример украинца. Потрясающий пример украинца. Талантливого, счастливого, востребованного украинца", – поделился Сергей Перман.

Мы уже рассказали, что Роман Виктюк говорил об Украине, войне и Майдане. И Сергей Перман добавил, что после событий между Украиной и Россией режиссер очень страдал и переживал.

Говоря о Романе Виктюке как о режиссере, который изменил мир театра, Сергей Перман отметил, что он действительно был революционером.

Он делал невероятные вещи и всегда был антисоветчиком, провокатором, революционером. Он делал те вещи, которые просто невозможны в советские времена. И при этом он оставался до мозга костей украинцем.

А в глазах актеров знаменитый режиссер всегда был гением.

"Его обожали. Это обожание было фантастическим, нечеловеческим", – сказал Сергей Перман.

Роман Виктюк Фото: kino-teatr.ru

"Алиса Бруновна Фрейндлих – одна из его любимых актрис – его обожала. Я слышал миллион раз истории от Людмилы Марковны Гурченко, от Ады Николаевны Роговцевой о великолепных днях, проведенных с Романом Григорьевичем на репетициях и в жизни", – добавил продюсер.

Как близкий друг режиссера, Сергей Перман имел возможность общаться со многими из его окружения. Они много времени проводили в поездках, в работе.

Я многому у него научился. Мы 25 лет общались, он всегда рассказывал неимоверные истории о его постановках, людях, с которыми дружил, а это были и мировые легенды. Когда-то очень давно я думал: "Такого не может быть, а не для красного словца он что-то добавляет?" Такими невероятными были истории его жизни. А по прошествии лет я находил подтверждение всем этим историям и рассказам его друзей.

Руководитель Дворца "Украина" также поделился и приятным забавным эпизодом из жизни Романа Виктюка. Приезжая в Киев, режиссер любил спонтанно отправиться на какой-либо спектакль, который шел в тот день. И однажды, когда Сергей Перман с Романом Виктюком пришли на один из спектаклей в Национальный академический театр им. Франко, необычным образом встретились с Богданом Ступкой.

"Я не помню, какой был спектакль, но какой-то не очень хороший. Мы зашли, постучались в окошко администратору, его (Романа Виктюка. – Ред.) узнали, нас провели в ложу, и в середине первого акта раздался стук. В ложу заглядывает Богдан Сильвестрович (Ступка. – Ред.) и говорит: "Рома, шо ты здесь делаешь? Пошли ко мне". Мы выходим и он говорит: "Зачем тебе это говно смотреть?" – рассказал Сергей.

Тогда долгим вечером за беседами Роман Виктюк поделился воспоминаниями их юности, ведь и он, и Богдан Ступка начали свой театральный путь во Львове. Тогда знаменитый режиссер и рассказал курьезную историю, как Богдан Сильвестрович в юности играл заднюю половину то ли коровы, то ли лошади, то ли собаки – заднее туловище.

"И Богдан Сильвестрович на него: "Я же народный артист, зачем ты такие вещи рассказываешь". Хотя это было абсолютной правдой", – рассказал Сергей Перман.

Богдан Ступка Фото: Getty Images

"Я с открытым ртом наблюдал встречу двух гениев, двух людей, которые характеризуют свою эпоху, к сожалению, они ушли оба и сегодня они встретились", – добавил Сергей.

По его словам, Роман Виктюк прожил большую и счастливую жизнь, и сожалеть нужно лишь о том, что мы, ныне живущие, остаемся без такого гения.

Ранее мы рассказали о творческом пути Романа Виктюка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться