Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо за пару миллионов долларов от Алекса Родригеса

Сегодня, 11:43

Звезда блеснула "тем самым пальцем" без своего главного аксессуара

После слухов о том, что Дженнифер Лопес рассталась с Алексом Родригесом, появился подтверждающий это фотофакт. В отношениях пары действительно наступил непростой период, что доказывают новые снимки Джей Ло в соцсети.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, Дженнифер Лопес позирует в стильном наряде – белом топе и спортивных брюках. Кадры были сделаны во время съемок Shotgun Wedding ("Свадьба по залету"). Но в данном случае привлек внимание не внешний вид певицы, а отсутствие ее главного атрибута – обручального кольца, которое ей подарил пару лет назад баскетболист Алекс Родригес.

Дженнифер Лопес без кольца Алекса Родригеса
Дженнифер Лопес без кольца Алекса Родригеса
Фото: instagram.com/jlo

Отметим, что Джей Ло с момента помолвки никогда не снимала кольцо от своего возлюбленного. Несмотря на то, что бриллиант на кольце стоил не один миллион долларов, звезда появлялась с ним даже на публике.

Помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
Помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

С бейсболистом Алексом Родригесом Дженнифер Лопес закрутила роман в 2017 году. А спустя пару лет, в марте 2019-го Алекс сделал актрисе предложение. Пандемия разрушила свадебные планы супругов, а теперь похоже, и их совместное будущее.

Ранее Дженнифер Лопес удивила необычным нарядом – она позировала в порванном свадебном платье и чулках.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Экс-муж Ольги Сумской впервые ее ударил еще до свадьбы — признание актрисы Ани Лорак заметили в объятиях бывшего супруга. Танцевали и смеялись (видео) Камалия показала, как "душит" своего счастливого супруга-миллиардера: фото
Дженнифер Лопес Алекс Родригес романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Умерла актриса, известная по роли в "Бриллиантовой руке"
Умерла актриса, известная по роли в "Бриллиантовой руке"
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме

Популярные статьи

Сегодня, 05:08Психо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

Вчера, 15:39Звездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

Вчера, 14:27Звездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

Вчера, 11:45Звездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

Вчера, 09:52Фаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

11 апреляВкусно

Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

11 апреляЗвездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

11 апреляБлог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

11 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

11 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

Новости партнеров

Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Как просто определить стал ли пьющий человек алкоголиком
Как просто определить стал ли пьющий человек алкоголиком
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять