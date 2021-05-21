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Как и когда снимают пост-шоу Холостяка – Анна Богдан описала все подробности

Сегодня, 17:25

Финалистка проекта "Холостяк-11" Анна Богдан призналась, что пост-шоу снимают в течение нескольких часов, но сам эфир в итоге длится час

Анна Богдан
Анна Богдан
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Финалистка "Холостяка-11" Анна Богдан, которая ранее рассказала, как снимают проект, поделилась подробностями съемок пост-шоу романтического реалити.

На своей странице в Instagram Богдан отметила, что пост-шоу снимают уже после завершения проекта.

"Да, мы уже знаем, кто уходит в следующем эпизоде и, конечно, мы знаем, кто окажется в финале. Поэтому, на шоу никогда не поднимаются вопросы исхода самого проекта, события и предположения "что будет дальше?" – объяснила Анна.

Участницы "Холостяка-11" и Григорий Решетник
Участницы "Холостяка-11" и Григорий Решетник
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Девушка также уточнила, что съемки проходят весь день, а эфир в итоге длится всего час. Из-за этого многие моменты не попадают в итоговую версию пост-шоу.

"Много цитат, фраз и даже слез просто не показывают. На экранах может показаться, что иногда девочки друг к другу относятся как-то предвзято. На самом деле, это только чудо монтажа, съемок крупных планов и мастерски подмеченных деталей. В перерывах между съемками мы шутим, фотографируемся, снимаем Instastories, общаемся, пьем кофе и болтаем", – заявила финалистка "Холостяка-11".

Ранее мы рассказали все, что известно о трех финалистках "Холостяка-11" – Юле Зайке, Анне Богдан и Розали Номбре.

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Холостяк 11
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