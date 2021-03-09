Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Российская группа Little Big после отказа от "Евровидения" загремела в скандал из-за плагиата

Сегодня, 15:38

Группа выпустила клип на новый трек, который очень похож на песню канадского музыканта

Российская группа Little Big, которую на "Евровидении-2021" заменит певица Манижа, загремела в скандал после выпуска клипа на песню Sex Machine.

Музыкальное видео, опубликованное на YouTube-канале группы, вышло всего лишь вчера, 8 марта, но уже собрало более двух миллионов просмотров. Однако многие поклонники обвинили Little Big в плагиате и отметили сходство их нового трека с песней Beep Beep I'm a Sheep.

Little Big
Little Big
Фото: Скриншот из YouTube

"Я не понимаю это гениальный ход или просто халтура, максимально похожий трек на "Beep Beep I'm a Sheep" Это постирония какая-то или что...", – написали в комментариях под видео.

Скриншот YouTube

Если прослушать оба трека, то действительно можно узнать похожий мотив.

Вот, как звучит новый трек Little Big – Sex Machine:

А это трек композитора Тодда Брайнтона – Beep Beep I'm a Sheep:

Ранее сообщалось, что бывшая участница группы Little Big найдена мертвой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Little Big
Реклама

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины

Популярные статьи

Сегодня, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

Вчера, 16:30Звездно

"А была такая любовь": Киркорова раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта

Вчера, 15:04Вкусно

Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

Вчера, 12:15Фаново

Поздравления с Масленицей-2021: лучшие открытки, стихи и короткие смс

Вчера, 12:12Звездно

Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 10:51Вкусно

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 10:25Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Вчера, 05:30Психо

Прикольный гороскоп на сегодня 8 Марта для женщин: у Близнецов все двоится, но Стрельцы не промахнутся

7 мартаФаново

Масленица-2021: поздравления и открытки

7 мартаФаново

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

7 мартаEvents

Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя

7 мартаEvents

Яркие открытки с 8 Марта-2021: поздравления, стихи и картинки

7 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

6 мартаЗвездно

Роза на шоу "Маска" оказалась известной певицей (видео)

6 мартаЗвездно

На шоу "Маска" раскрыли Махаона, который всех довел до бешенства

6 мартаЗвездно

Беременная жена Виктора Павлика показала, где будет рожать (фото)

Новости партнеров

Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Кароль ошеломила фанов голой обложкой своего нового альбома
Кароль ошеломила фанов голой обложкой своего нового альбома
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять