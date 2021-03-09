Российская группа Little Big после отказа от "Евровидения" загремела в скандал из-за плагиата

Группа выпустила клип на новый трек, который очень похож на песню канадского музыканта

Российская группа Little Big, которую на "Евровидении-2021" заменит певица Манижа, загремела в скандал после выпуска клипа на песню Sex Machine.

Музыкальное видео, опубликованное на YouTube-канале группы, вышло всего лишь вчера, 8 марта, но уже собрало более двух миллионов просмотров. Однако многие поклонники обвинили Little Big в плагиате и отметили сходство их нового трека с песней Beep Beep I'm a Sheep.

Little Big Фото: Скриншот из YouTube

"Я не понимаю это гениальный ход или просто халтура, максимально похожий трек на "Beep Beep I'm a Sheep" Это постирония какая-то или что...", – написали в комментариях под видео.

Скриншот YouTube

Если прослушать оба трека, то действительно можно узнать похожий мотив.

Вот, как звучит новый трек Little Big – Sex Machine:

А это трек композитора Тодда Брайнтона – Beep Beep I'm a Sheep:

Ранее сообщалось, что бывшая участница группы Little Big найдена мертвой.

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