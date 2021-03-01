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Экс-участница группы Little Big найдена мертвой

Сегодня, 09:30

Анну Кастельянос обнаружили в ее собственной квартире

Бывшая участница группы Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2020", Анна Кастельянос найдена мертвой. Тело артистки было обнаружено в ее квартире в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash.

Причина смерти 38-летней Анны Кастельянос пока неизвестна. Последние полгода она была прикована к постели из-за серьезных проблем со здоровьем.

Анна Кастельянос
Анна Кастельянос
Фото: Instagram

СМИ пишут, что Кастельянос жаловалась на боли в спине, и с середины прошлого года почти не вставала. Ей помогали волонтеры, один из которых нашел Анну мертвой.

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Кастельянос была участницей первого состава Little Big с 2013 по 2014 год. Помимо участия в группе, Анна была ведущей мероприятий, снималась в кино, работала воспитательницей в детсаду.

Своим примером артистка помогала людям, похожим на нее, побороть свои комплексы.

Ранее мы писали, что менеджер Little Big ушел от музыкантов после новости об участии в "Евровидении-2020".

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