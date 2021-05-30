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Организаторы Евровидения-2021 показали все, что не вошло в финал (видео)

Сегодня, 20:16

В роликах также можно увидеть подготовку к выступлениям всех участников и забавные моменты

Кадры из "Евровидения-2021"
Кадры из "Евровидения-2021"
Фото: YouTube

Организаторы 65-го "Евровидения", которое 18, 20 и 22 мая прошло в Роттердаме, показали резервные выступления участников конкурса. Два видео были опубликованы в официальном Youtube-канале "Евровидения".

"В знак уважения к тяжелой работе, которую каждая страна-участница вложила в создание резервной копии выступления "Live-on-Tape"(если бы они не добрались до Роттердама), мы создали два специальных шоу с участием этих выступлений", – говорится в описании к этим двум роликам.

Участники действительно записали свои выступления удаленно, на случай, если из-за пандемии они не смогли бы присутствовать в Роттердаме. В первом видео также показали номера полуфиналистов, которые не прошли в гранд-финал.

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Во второй части записаны выступления финалистов, среди которых украинцы Go_A (под номером 18) и победители этого года – итальянцы Måneskin (под номером 23).

Ранее сообщалось, что песня Go_A заняла первую строчку в рейтинге мировых трендов Spotify и обогнала победителей "Евровидения".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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