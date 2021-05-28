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Команду фаворита Евровидения подозревают в купленном лидерстве у букмекеров

Сегодня, 18:30

Команду Мальты на "Евровидении-2021" заподозрили, в растрате бюджетных денег на букмекерские ставки, чтобы увеличить шанс на победу

Фото: eurovision.tv

Долгое время представительницу Мальты певицу Destiny букмекеры называли главной претенденткой на победу на "Евровидении-2021", но исполнительница заняла седьмое место. Теперь появилась информация, что команда Destiny часть выделенного бюджета на международный конкурс потратила на ставки букмекеров. Будет проведено расследование.

Как пишет Times of Malta, министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Кармело Абела распорядился провести аудит расходов делегации на "Евровидении". Отмечается, что на международный конкурс из национального бюджета страны было выделено 650 тысяч евро, но часть денег команды певицы потратила на букмекерские ставки и рекламу у блогеров в соцсетях.

Destiny
Destiny
Фото: eurovision.tv

Напомним, в этом году победителем "Евровидения" стала итальянская группа Måneskin.

Ранее певица Манижа решила подать в суд на российское издание за клевету.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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