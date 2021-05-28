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Солистка Go_A пригласила российских фанатов в Украину: Приезжайте вы к нам, только не на танках

Сегодня, 21:35

Екатерина Павленко, солистка группы Go_A, которая представляла Украину на "Евровидении-2021", ответила на вопросы поклонников из России насчет тура группы по стране

Екатерина Павленко из Go_A ответила, поедет ли группа в Россию
Екатерина Павленко из Go_A ответила, поедет ли группа в Россию
Фото: instagram.com/go_a_band

Недавно солистка Go_A Екатерина Павленко призналась, что у группы есть много поклонников в России – музыкантам часто приходят сообщения из Сибири на украинском языке.

В соцсетях фанаты поинтересовались у Павленко, устроит ли группа Go_A когда-нибудь тур по России.

"Я к вам не поеду. Приезжайте вы к нам – посмотрите, как тут у нас. Только не на танках", – ответила Екатерина.

Екатерина Павленко из Go_A пригласила российских фанатов в Украину
Видео: TikTok| enxziety

Go_A – украинская группа, которая представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021". Группа заняла пятое место. Несмотря на баллы на конкурсе, группа стала очень популярной в Европе. Go_A занимает первые строчки в популярных музыкальных сервисах, а видео выступления группы на "Евровидении" бьет рекорды по просмотрам на YouTube.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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