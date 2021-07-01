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Роскошная Сальма Хайек села в шпагат и заявила, что никогда не станет старой (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
1 июля, 19:13
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Голливудская звезда снялась в новой фотосессии для мексиканской версии журнала Elle и украсила его обложку. В интервью она призналась, как относится к своему возрасту
Сальма Хайек позировала для Elle Mexico
Сальма Хайек позировала для Elle Mexico / Фото: instagram.com/salmahayek

54-летняя актриса Сальма Хайек, которая ранее рассказала о съемках секс-сцены с Антонио Бандерасом, очаровала поклонников новыми фотографиями для мексиканского Elle. Звезда позировала в роскошных нарядах от Gucci и Alexander McQueen и даже села на шпагат, сразив всех своей физической формой.

Фото из новой съемки Сальмы появились в ее Instagram-аккаунте. На обложке актриса позировала в шубе с блестками. Волосы звезды уложили в высокую прическу.

Сальма Хайек на обложке журнала Elle Mexico
Сальма Хайек на обложке журнала Elle Mexico / Фото: instagram.com/salmahayek

В интервью для Elle Mexico Сальма Хайек рассказала, что наслаждается и гордится своим возрастом.

"Я никогда не стану старой, мне слишком нравится жизнь. Я знаю пятнадцатилетних девушек, которые старше меня. Я всегда говорю о своем возрасте, говорю это без проблем. Я горжусь своим возрастом. Действительно, есть люди, которые смотрят на других свысока из-за своего возраста. Особенно женщины", – сказала звезда.

Сальма Хайек в платье от Alexander McQueen
Сальма Хайек в платье от Alexander McQueen / Фото: instagram.com/salmahayek

Сальма отметила, что по мнению некоторых людей, есть вещи, которые якобы уже нельзя делать в силу возраста. Актриса считает, что в ответ на такие заявления лучше промолчать, потому что такие люди хотят "отправить вас на пенсию". При этом, звезда отметила, что такие стереотипы есть не только по отношению к тем, кому уже за 50 лет как ей, но и по отношению к 30-летним.

Смотрите в ролике, как в дом Сальмы Хайек ворвалась утка:

Ранее Сальма Хайек в сексуальном наряде отпраздновала 17 млн подписчиков в Instagram.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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