Моргенштерн оголился перед родителями невесты – как они отреагировали на выходку будущего зятя

Эпатажный рэпер Моргенштерн разделся перед родителями невесты Дилары на борту частного самолета. Избранница рэпера прокомментировала его выходку

Невеста Моргенштерна раскрыла реакцию родителей на оголенного в самолете жениха / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн, который подал в суд на СБУ и хочет добиться разрешения выступать в Украине, разделся перед родителями своей невесты Дилары. Это произошло на борту частного самолета, на котором пара вместе с родственниками отправилась отдыхать. Фото своей новой выходки репер опубликовал в Instagram. Спустя несколько дней невеста Моргенштерна рассказала, как родители отреагировали на странный поступок будущего зятя.

Моргенштерн оголился на борту частного самолета / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн оголился перед родителями Дилары / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Хоть многие в комментариях осудили поступок Моргенштерна и пожалели родителей. Но как призналась Дилара в InstaStories, родители спокойно отреагировали на новую эпатажную выходку рэпера.

"Когда это все происходило, мой папа повернулся ко мне и сказал: "Во мужик! Во кайфует! Блин, был бы я стройнее, как в молодости, я бы сейчас тут разлегся и как попарился! Но я уже в возрасте. Так что ты, Диларик, извини. Я что-то стесняюсь". Это все, что вам нужно знать о моих родителях и о том, как они себя "не уважают"", – написала невеста Моргенштерна.

Невеста Моргенштерна прокомментировала, как ее родители отреагировали на оголенного в самолете жениха / Фото: Telegram-канал Только никому

Напомним, ранее Моргенштерн признался, что не живет со своей невестой. Он рассказал, что не может чувствовать себя свободно, если кто-то еще будет с ним рядом в доме.

"Я не живу со своей женщиной. Мне сложно представить, что кто-то будет ходить по дому. Есть ощущение, что я не смогу себя чувствовать свободно, читать рэп, заниматься ерундой. Но сейчас я покупаю новый дом. В нем 700 квадратных метров. Может, там мы сможем жить вместе. Там Дилара сможет обустроить себе собственный уголок, и мы не будем мешать друг другу", – рассказал Моргенштерн.

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