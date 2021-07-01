Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Моргенштерн оголился перед родителями невесты – как они отреагировали на выходку будущего зятя

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
1 июля, 08:46
Копировать ссылку
Эпатажный рэпер Моргенштерн разделся перед родителями невесты Дилары на борту частного самолета. Избранница рэпера прокомментировала его выходку
Невеста Моргенштерна раскрыла реакцию родителей на оголенного в самолете жениха
Невеста Моргенштерна раскрыла реакцию родителей на оголенного в самолете жениха / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн, который подал в суд на СБУ и хочет добиться разрешения выступать в Украине, разделся перед родителями своей невесты Дилары. Это произошло на борту частного самолета, на котором пара вместе с родственниками отправилась отдыхать. Фото своей новой выходки репер опубликовал в Instagram. Спустя несколько дней невеста Моргенштерна рассказала, как родители отреагировали на странный поступок будущего зятя.

Моргенштерн оголился на борту частного самолета
Моргенштерн оголился на борту частного самолета / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн оголился перед родителями Дилары
Моргенштерн оголился перед родителями Дилары / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Хоть многие в комментариях осудили поступок Моргенштерна и пожалели родителей. Но как призналась Дилара в InstaStories, родители спокойно отреагировали на новую эпатажную выходку рэпера.

"Когда это все происходило, мой папа повернулся ко мне и сказал: "Во мужик! Во кайфует! Блин, был бы я стройнее, как в молодости, я бы сейчас тут разлегся и как попарился! Но я уже в возрасте. Так что ты, Диларик, извини. Я что-то стесняюсь". Это все, что вам нужно знать о моих родителях и о том, как они себя "не уважают"", – написала невеста Моргенштерна.

Невеста Моргенштерна прокомментировала, как ее родители отреагировали на оголенного в самолете жениха
Невеста Моргенштерна прокомментировала, как ее родители отреагировали на оголенного в самолете жениха / Фото: Telegram-канал Только никому

Напомним, ранее Моргенштерн признался, что не живет со своей невестой. Он рассказал, что не может чувствовать себя свободно, если кто-то еще будет с ним рядом в доме.

"Я не живу со своей женщиной. Мне сложно представить, что кто-то будет ходить по дому. Есть ощущение, что я не смогу себя чувствовать свободно, читать рэп, заниматься ерундой. Но сейчас я покупаю новый дом. В нем 700 квадратных метров. Может, там мы сможем жить вместе. Там Дилара сможет обустроить себе собственный уголок, и мы не будем мешать друг другу", – рассказал Моргенштерн.

Как родные звезд относятся к их откровенным фото – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, кто такой Моргенштерн, и почему вокруг него такой ажиотаж.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
06
дней
06
часов
58
минут
31
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Ложиться спать до 23:00
Узнать "что будет"?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять