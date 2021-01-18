Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Роскошная Сальма Хайек в сексуальном наряде отпраздновала 17 млн подписчиков в Instagram: фото

Сегодня, 19:33

Актриса позировала в платье с глубоким декольте

Знаменитая голливудская красотка Сальма Хайек, которая недавно показала свою свекровь, не перестает восхищать своих поклонников. На фото, которое 54-летняя актриса опубликовала в Instagram, она предстала в новом соблазнительном образе.

Сальма опубликовала кадры, на которых позирует в длинном зеленом платье с глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы Хайек. В описании к фото Сальма поделилась радостной новостью – на Instagram-страницу актрисы подписались 17 миллионов человек.

"17 миллионов…", – написала Сальма на нескольких языках, добавив хештеги #love, #grateful, #green ( с англ. – "любовь", "благодарный", "зеленый").

Сальма Хайек
Сальма Хайек
Фото: instagram.com/salmahayek

В комментариях к снимку поклонники актрисы отметили, что она выглядит просто потрясающе.

Напомним, Сальма Хайек показала пышный бюст в бикини и попрощалась с 2020 годом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Ужасно пошло!": победительница "Холостяка" показала фото, за которое ей стыдно Модель рlus-size Эшли Грэм засыпала Instagram своими голыми фото во время беременности Спасательницы Малибу: Оля Полякова с дочкой примерили одинаковые купальники (фото)
Сальма Хайек фигура звезд
Реклама

Новости партнеров

Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 15:51Events

Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021

Сегодня, 13:05Events

Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 12:58Здорово

Где окунуться в прорубь на Крещение-2021 в Киеве: 8 лучших мест

Сегодня, 11:47Вкусно

Крещенский Сочельник-2021: что приготовить на праздник

Сегодня, 11:42Звездно

"Предатели нам не нужны": в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину

Сегодня, 10:06Фаново

Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:03Звездно

У кого лучше: Тодоренко с Топаловым повторили экстремальное фото Дорофеевой и Дантеса

Вчера, 18:32Звездно

"Пока, Борь!": экс-супруга Бориса Грачевского из Украины эмоционально попрощалась с ним

Вчера, 17:36Фаново

Купание на Крещение 2021: народные традиции

Вчера, 15:23Звездно

Кино на вечер: 10 лучших фильмов с Джимом Керри

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 17-23 января: все знаки зодиака

16 январяЗвездно

Кто покинул шоу "Маска" в первом выпуске

16 январяЗвездно

Ван Дамм и слезы Каменских: как прошел первый эфир шоу "Маска"

16 январяЗвездно

Всемирный день The Beatles: в каких фильмах звучали песни легендарной группы

16 январяЗдорово

Зачем нырять в воду на Крещение – основные причины

16 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 16 января: Весы будут решалой, а Скорпионы будут злиться

Новости партнеров

Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Внезапно оборвалась жизнь знаменитого российского актера-красавца
Внезапно оборвалась жизнь знаменитого российского актера-красавца
Исхудавшая Пугачева произвела фурор в сети (фото)
Исхудавшая Пугачева произвела фурор в сети (фото)
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять