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СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Розкішна Сальма Гаєк сіла в шпагат і заявила, що ніколи не стане старою (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
1 липня, 19:13
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Голлівудська зірка знялася в новій фотосесії для мексиканської версії журналу Elle і прикрасила його обкладинку. У інтерв'ю вона поділилася думкою щодо свого віку
Сальма Гаєк позувала для Elle Mexico
Сальма Гаєк позувала для Elle Mexico / Фото: instagram.com/salmahayek

54-річна акторка Сальма Гаєк, яка раніше розповіла про зйомки секс-сцени з Антоніо Бандерасом, зачарувала шанувальників новими фотографіями для мексиканського Elle. Зірка позувала в розкішних вбраннях від Gucci та Alexander McQueen і навіть сіла у шпагат, вразивши всіх своєю фізичною формою.

Фото з нової зйомки Сальми з'явилися в її Instagram-акаунті. На обкладинці акторка позувала в шубі з блискітками. Волосся зірки прибрали у високу зачіску.

Сальма Гаєк на обкладинці журналу Elle Mexico
Сальма Гаєк на обкладинці журналу Elle Mexico / Фото: instagram.com/salmahayek

В інтерв'ю для Elle Mexico Сальма Гаєк розповіла, що насолоджується і пишається своїм віком.

"Я ніколи не стану старою, мені дуже подобається життя. Я знаю п'ятнадцятирічних дівчат, які старші за мене. Я завжди кажу про свій вік, кажу це без проблем. Я пишаюся своїм віком. Дійсно, є люди, які дивляться на інших зверхньо через свій вік. Особливо жінки", – сказала зірка.

Сальма Гаєк в сукні від Alexander McQueen
Сальма Гаєк в сукні від Alexander McQueen / Фото: instagram.com/salmahayek

Сальма зазначила, що на думку деяких людей, є речі, які нібито вже не можна робити через вік. Акторка вважає, що у відповідь на такі заяви краще промовчати, бо такі люди хочуть "відправити вас на пенсію". При цьому, зірка додала, що такі стереотипи застосовують не тільки до тих, кому вже за 50 років як їй, але і до 30-річних.

Дивіться в ролику, як в будинок Сальми Гаєк увірвалася качка:

Раніше Сальма Гаєк в сексуальному вбранні відсвяткувала 17 млн підписників в Instagram.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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