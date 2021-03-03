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Родные покойной Фриске решили продать на аукционе один из самых ярких нарядов артистки

Сегодня, 11:01

Вырученные деньги пойдут на благотворительность

Недавно близкие Жанны Фриске подали в суд на Дмитрия Шепелева, а теперь они решили выставить на аукцион одно из концертных платьев артистки. Об этом сообщила сестра Жанны Наталья у себя в InstaStories.

Аукцион состоится 5 марта в Красногорске в рамках одного из благотворительных форумов. Наряд Фриске, в котором она появилась на красной дорожке церемонии MTV Russia Music Awards в 2008 году, назвали главным лотом аукциона. Стартовая цена за платье, которое считается одним из самых ярких нарядов артистки, – сто тысяч рублей (37 818 гривен – прим,ред). Отмечается, что вырученные деньги с продажи платья пойдут на лечение детей, больных ДЦП.

Жанна Фриске на красной дорожке MTV Russia Music Awards в 2008 году
Жанна Фриске на красной дорожке MTV Russia Music Awards в 2008 году
Фото: instagram.com/zhannafriskefond

Напомним, недавно родители Жанны Фриске решила продать квартиру певицы и предложили бывшему возлюбленному дочери Дмитрию Шепелеву приобрести 2/3 квартиры за 21 миллион рублей. При этом отмечается, что кадастровая стоимость всей квартиры составляет около 24 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали, что на могиле Жанны Фриске устраивают магические ритуалы.

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Жанна Фриске аукционы
Источник: instagram.com/zhannafriskefond
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