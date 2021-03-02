Анджелина Джоли продала нарисованную Черчиллем картину за $11 млн. Вот как она выглядит

Картина "Башня мечети Кутубия" была написана Черчиллем в 1943 году

Анджелина Джоли продала на аукционе пейзаж, написанный Уинстоном Черчиллем в 1943 году. За картину предложили рекордные 11,6 миллиона долларов.

Картину "Башня мечети Кутубия" премьер-министр Великобритании Черчилль подарил президенту США Франклину Рузвельту. По наследству полотно перешло его сыну Эллиоту.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with 'Tower of the Koutoubia Mosque' (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShWpic.twitter.com/iZMumvmwp2 — Christie's (@ChristiesInc) March 1, 2021

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Брэд Питт приобрел картину в 2011 году в качестве подарка для Джоли. В 2016 году пара рассталась после десяти лет отношений и двух лет официального брака.

Напомним, ранее Анджелина Джоли объяснила, почему рассталась с Брэдом Питтом.

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