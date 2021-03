Анджелина Джоли продала нарисованную Черчиллем картину за $11 млн. Вот как она выглядит

Картина "Башня мечети Кутубия" была написана Черчиллем в 1943 году

Анджелина Джоли продала на аукционе пейзаж, написанный Уинстоном Черчиллем в 1943 году. За картину предложили рекордные 11,6 миллиона долларов.

Картину "Башня мечети Кутубия" премьер-министр Великобритании Черчилль подарил президенту США Франклину Рузвельту. По наследству полотно перешло его сыну Эллиоту.

