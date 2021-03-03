Рідні покійної Фріске вирішили продати на аукціоні один з найяскравіших нарядів артистки

Виручені гроші підуть на благодійність

Нещодавно близькі Жанни Фріске подали до суду на Дмитра Шепелєва , а тепер вони вирішили виставити на аукціон одну з концертних суконь артистки. Про це повідомила сестра Жанни Наталія у себе в InstaStories .

Аукціон відбудеться 5 березня в Красногорську в рамках одного з благодійних форумів. Наряд Фріске, в якому вона з'явилася на червоній доріжці церемонії MTV Russia Music Awards в 2008 році, назвали головним лотом аукціону. Стартова ціна за плаття, яке вважається одним з найяскравіших нарядів артистки, – сто тисяч рублів (37 818 гривень – прим, ред). Зазначається, що виручені гроші з продажу сукні підуть на лікування дітей, хворих на ДЦП.

Жанна Фріске на червоній доріжці MTV Russia Music Awards в 2008 році Фото: instagram.com/zhannafriskefond

Нагадаємо, нещодавно батьки Жанни Фріске вирішила продати квартиру співачки і запропонували колишньому коханому дочки Дмитру Шепелєву придбати 2/3 квартири за 21 мільйон рублів. При цьому наголошується, що кадастрова вартість всієї квартири становить близько 24 мільйонів рублів.

Раніше ми розповідали, що на могилі Жанни Фріске влаштовують магічні ритуали.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися