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Рідні покійної Фріске вирішили продати на аукціоні один з найяскравіших нарядів артистки

Сьогодні, 11:01

Виручені гроші підуть на благодійність

Нещодавно близькі Жанни Фріске подали до суду на Дмитра Шепелєва , а тепер вони вирішили виставити на аукціон одну з концертних суконь артистки. Про це повідомила сестра Жанни Наталія у себе в InstaStories .

Аукціон відбудеться 5 березня в Красногорську в рамках одного з благодійних форумів. Наряд Фріске, в якому вона з'явилася на червоній доріжці церемонії MTV Russia Music Awards в 2008 році, назвали головним лотом аукціону. Стартова ціна за плаття, яке вважається одним з найяскравіших нарядів артистки, – сто тисяч рублів (37 818 гривень – прим, ред). Зазначається, що виручені гроші з продажу сукні підуть на лікування дітей, хворих на ДЦП.

Жанна Фріске на червоній доріжці MTV Russia Music Awards в 2008 році
Жанна Фріске на червоній доріжці MTV Russia Music Awards в 2008 році
Фото: instagram.com/zhannafriskefond

Нагадаємо, нещодавно батьки Жанни Фріске вирішила продати квартиру співачки і запропонували колишньому коханому дочки Дмитру Шепелєву придбати 2/3 квартири за 21 мільйон рублів. При цьому наголошується, що кадастрова вартість всієї квартири становить близько 24 мільйонів рублів.

Раніше ми розповідали, що на могилі Жанни Фріске влаштовують магічні ритуали.

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Жанна Фріске аукціони
Джерело: instagram.com/zhannafriskefond
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