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Родные не могут забрать тело умершей девушки на стриме ReeFlay

Сегодня, 18:11

Сестры Вали назвали причину

Прошла неделя со скандального стрима блогера ReeFlay во время которого умерла девушка Валя Григорьева. Уже уставлена причина смерти, но родные не могут похоронить Валю. Об этом они рассказали в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", сообщает СтарХит.

Сестры Вали приехали на эфир. Они рассказали, что Валя росла с мамой и бабушкой. Несколько лет назад мама умерла от инсульта, а в прошлом году скончалась бабушка. В Москву девушка приехала, чтобы стать актрисой. Вместо съемок в кино Валя принимала участие в стримах ReeFlay.

ReeFlay и Валентина
ReeFlay и Валентина
Фото: YouTube, instagram.com/stanislav_ivanov12

Сестры Григорьевой признались, что у них нет денег похоронить девушку.

"У нас нет таких финансов. Мы живем в станицах. Нет средств доставить тело домой", — сказал близкие Вали.

Родной отец девушки отказался заниматься организацией похорон.

Ранее ReeFlay признался, что сильно избил девушку в тот злополучный вечер.

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