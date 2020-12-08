Названа причина смерти девушки в прямом эфире блогера ReeFlay

Уже есть медицинское заключение

Названа официальная причина смерти девушки Вали, умершей во время стрима блогера ReeFlay. Об этом сообщает Mash со ссылкой на адвоката блогера.

Согласно заключению причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мягкие ткани головы, двухсторонние субдуральные гематомы и субарахноидальные кровоизлияния головного мозга.

ReeFlay и Валентина Фото: YouTube, instagram.com/stanislav_ivanov12

Адвокат блогера ReeFlay отметил, что полученные травмы не связаны с избиением девушки, в котором ранее признавался Стас Решетняк (настоящее имя блогера). По мнению адвоката, наркотики и алкоголь могли спровоцировать кровоизлияние.

Напомним, что парень выгнал Валентину на мороз почти голую и не впускал в течение нескольких часов. Блогера обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть девушки.

Ранее мы рассказывали, что в Сети были информация о беременности Вали, но друзья блогера это опровергли.

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