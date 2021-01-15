Режиссер "Паразитов" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля-2021

Пон Чжун Хо с большим энтузиазмом готов отсматривать и оценивать фильмы претендентов

Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" Пон Чжун Хо возглавит международное жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Таким образом он станет первым южнокорейским кинематографистом, который займет эту должность. Об этом сообщается на официальной странице киносмотра в Facebook.

Как сообщил художественный руководитель кинофорума Альберто Барбера, режиссер "с энтузиазмом согласился возглавить жюри".

Режиссер фильма "Паразиты" Пон Джун Хо. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

"Венецианский международный кинофестиваль имеет долгую и разнообразную историю, и для меня большая честь быть частью его прекрасных кинематографических традиций. Как председатель жюри – и, что более важно, как вечный киноман, – Я готов восхищаться и аплодировать всем великолепным фильмам, отобранным фестивалем", – сказал Пон Чжун Хо.

Фильм "Паразиты" произвел резонанс в киноиндустрии. Картина о бедном, но хитром южнокорейском семействе, стала первым фильмом не на английском языке, который получил главный "Оскар". Фильм также завоевал главный приз Каннского кинофестиваля.

Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года.

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