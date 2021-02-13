Темнокожий Д'Артаньян и трансгендер Портос: как бы выглядели "Три мушкетера" исходя из новых трендов Голливуда

Экранизация знаменитого романа могла бы получиться очень колоритной

Знаменитый роман Александра Дюма-отца "Три мушкетера" в очередной раз оживет на экране. Французская киностудия Pathé запустила в работу экранизацию, которая будет состоять из двух полнометражных фильмов. Об этом сообщило издание Variety.

Вопреки ожиданиям зрителей, киношники решили не удивлять необычным выбором актеров, а взяли любимчиков миллионов – Венсана Касселя и Еву Грин на главные роли. Венсан сыграет Атоса, Ева Грин – злодейку Миледи Винтер, ну а Д'Артаньяна сыграет 31-летний Франсуа Сивиль.

Франсуа Сивиль Фото: instagram.com/francoiscivilofficiel

Но кое-какой сюрприз создатели фильма все же готовят – в сюжете появится новый герой.

Говоря о сюрпризах, для настоящих киноманов мы создали крутые идеи, как необычно отпраздновать День всех влюбленных.

Это персонаж по имени Ганнибал, вдохновленный образом Луи Анниабы, который стал первым темнокожим мушкетером во Франции.

Без появления в фильме представителя расового, ЛГБТК+ или этнического меньшинства сейчас почти не обойтись. За последнее время мир кино и сериалов изменился, и мы все чаще можем видеть, как среди элиты 19 века появляются геи, как например в "Бриджертонах", на роль королевы Анны Болейн выбирают темнокожую актрису, или когда знаменитая Русалочка из сказки становится чернокожей. Признаемся, иногда выбор киношников обескураживает.

Так что мы поразмышляли, кто из звезд-представителей разных меньшинств мог бы сыграть главные роли и какими бы тогда были мушкетеры? Давайте посмотрим.

Д'Артаньян – Джон Дэвид Вашингтон

Джон Дэвид Вашингтон

Звезда нового фильма "Тенет" режиссера Кристофера Нолана хоть и не француз, но имеет очень даже аристократичную внешность. Джон Дэвид Вашингтон отлично бы вжился в роль умного и бесстрашного д’Артаньяна, но сделал бы его более серьезным. Хотя в памяти многих из нас этот персонаж ассоциируется с советским актером Михаилом Боярским.

Атос – Стивен Фрай

Стивен Фрай Фото: Wikipedia

Один из самых известных геев всех времен – британский актер и телеведущий Стивен Фрай ("Шерлок Холмс: Игра теней", "Доктор Кто") еще в 1997 году сделал каминг-аут, признавшись в своих предпочтениях. Мы помним Атоса как одного из самых таинственных мушкетеров, который склонен к грусти и меланхолии, так что Стивен Фрай отлично бы подошел на эту роль.

Портос – Чез Боно

Чез Боно Фото: Getty Images, Pinterest

На роль честного и доверчивого королевского мушкетера Портоса, идеально подошел бы сын певицы Шер – Чез Боно, который родился девочкой и решил сменить пол на мужской. Сейчас Чез – актер, правозащитник и музыкант.

Арамис – Кон Ю

Кон Ю Фото: Wikipedia

В роли красавца-мушкетера Арамиса было бы интересно увидеть азиатского актера. К слову, "Три мушкетера" уже экранизировали в Южной Корее и сделали сериал. Но поскольку Джеки Чан уже в достопочтенном возрасте, хоть и не утратил харизматичности, мы выбрали южнокорейского молодого актера Кон Ю. Он сыграл в популярном фильме ужасов "Поезд в Пусан".

Миледи Винтер – Лаверна Кокс

Лаверна Кокс Фото: instagram.com/lavernecox

С самого первого появления Миледи Винтер Д’Артаньян очаровывается этой белокурой женщиной, которая в итоге раскрывает свою коварную сторону.

Лаверна Кокс вошла в историю как первая транс-актриса, получившая номинацию на престижную премию "Эмми". Также она стала первым в мире трансгендером, который попал на обложку знаменитого журнала Time. Самая известная роль актрисы на данный момент – в сериале "Оранжевый — хит сезона".

Ранее мы рекомендовали 5 нетипичных фильмов ко Дню всех влюбленных.

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