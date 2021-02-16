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Режисер гучного трилера "Паразити" зніме продовження: що це буде

Сьогодні, 13:30

Пон Чжун Хо вирішив написати сценарії одразу до двох фільмів!

Режисер оскароносного фільму "Паразити" Пон Чжун Хо, який в цьому році очолює журі Венеціанського кінофестивалю, готує продовження свого кінохіта. І не одного, а двох.

У подкасті The Director's Cut Пон Чжун Хо повідомив, що вже закінчив роботу над першим сценарієм – корейською версією, і працює над другим – англійською. Обидва фільми стануть спін-оффами (сюжетними відгалуженнями основної історії) "Паразитів".

"Таке відчуття, що я ділю свій мозок навпіл, коли пишу ці два сценарії. Але я закінчив один з них минулого тижня", – сказав режисер.

Режисер фільму "Паразити" Пон Джун Хо. Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Режисер фільму "Паразити" Пон Джун Хо. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Корейський фільм буде знятий в Сеулі та, за словами режисера, буде містити елементи фільмів жахів і бойовиків. Англійська кінострічка буде драмою, заснованою на реальних подіях.

Деталі сюжету Пон Чжун Хо, звичайно ж, тримає в секреті. Але ті, хто дивився фільм "Паразити" можуть розраховувати, що нові картини точно запам'ятаються.

Чому "Паразити" викликали такий резонанс?

Кадр з фільму "Паразити"
Кадр з фільму "Паразити"
Фото: youtube.com

Комедійна драма "Паразити" стала першим південнокорейським фільмом, який отримав "Оскар". І не одну, а одразу чотири статуетки! Як "найкращий фільм", за "найкращу режисуру", "найкращий оригінальний сценарій" і "найкращий фільм іноземною мовою". Крім цього фільм номінувався ще і в категорії "найкращий монтаж" і "найкраща робота художника".

Крім цього, кінострічка отримала приз Каннського кінофестивалю – Золоту пальмову гілку.

Фільм дійсно став чимось новим і абсолютно незвичним для глядача. Дві третини фільму – це поєднання драми й сатири, а третя частина – справжній трилер. І не просто так – у режисера в фільмографії можна знайти фільми різних жанрів, як антиутопія, гостросюжетний детектив і навіть хоррор.

У центрі сюжету – бідна сім'ї Гі-Тхека, яка мріє про краще життя. Одного разу син глави сімейства завдяки щасливому випадку стає репетитором у дівчинки з багатої сім'ї. Він вигадує собі солідний статус і створивши гарне враження, дізнається про ще одну відкриту вакансію. Тоді у нього народжується цікавий план, як влаштувати на роботу свою сестру, а потім і батьків.

Раніше стало відомо, хто замінить Піта і Джолі в рімейку культового фільму "Містер і місис Сміт".

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