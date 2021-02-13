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Знакомьтесь, мистер и миссис Смит: кто заменит Питта и Джоли в ремейке культового фильма

Сегодня, 18:12

Сериал о супругах-шпионах выйдет на Amazon Prime в 2022 году

Британская актриса Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь", "Убивая Еву") и американский актер и музыкант Дональд Гловер ("Сообщество", "Атланта") снимутся в ремейке фильма "Мистер и миссис Смит". Именно они станут новыми мистером и миссис Смит, которых ранее сыграли Бред Питт и Анджелина Джоли.

Помните, как герои Джоли и Питта дрались почти весь фильм? Это потому, что они вовремя не придумали, что будут делать в День влюбленных. Нашим читателям повезло больше – все секреты идеального 14-го февраля мы собрали в одном месте.

О том, что актеры присоединятся к работе над сериалом, Гловер рассказал в Instastories.

Скриншот: instagram.com/stories/childishgambino

Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж также выступят шоураннерами проекта вместе с Франческой Слоун – соавтором сериалов "Фарго" и "Стартап".

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Сериал по мотивам "Мистер и миссис Смит" планируют выпустить в 2022 году на Amazon Prime.

Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж
Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж
Фото: Instagram, Imdb.com

Ранее Гловер и Уоллер-Бридж вместе работали над фильмом "Хан Соло: Звездные войны. Истории", где сыграли Лэндо Калриссиана и дроида L3−37.

Накануне стало известно, что киностудия Pathé запустила в работу экранизацию знаменитого романа Александра Дюма, а мы показали, как бы выглядели "Три мушкетера" исходя из новых трендов Голливуда.

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