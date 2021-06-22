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Моргенштерн, который сказал "да" своей девушке, не живет с ней: Не могу себя чувствовать свободно

Сегодня, 11:02

Скандальный российский рэпер недавно помолвился со своей девушкой, с которой состоит в отношениях уже три года. За все это время пара не раз ссорилась и даже расставалась

Моргенштерн и его девушка Дилара
Моргенштерн и его девушка Дилара
Фото: instagram.com/influesii

23-летний рэпер Моргенштерн, который ответил "да" на предложение руки и сердца от своей девушки, признался, что не живет с ней вместе. Как оказалось, артист привык к одиночеству, поэтому планирует купить огромный дом, где его возлюбленная, Дилара, сможет обустроить себе уголок. По словам рэпера, так они не будут мешать друг другу и иметь личное пространство.

В подкасте "Без души", которое появилось на YouTube-канале блогера Данилы Поперечного, Моргенштерн заявил, что не может чувствовать себя свободно, если кто-то еще будет с ним рядом в доме.

"Я не живу со своей женщиной. Мне сложно представить, что кто-то будет ходить по дому. Есть ощущение, что я не смогу себя чувствовать свободно, читать рэп, заниматься ерундой. Но сейчас я покупаю новый дом. В нем 700 квадратных метров. Может, там мы сможем жить вместе. Там Дилара сможет обустроить себе собственный уголок, и мы не будем мешать друг другу", – рассказал Моргенштерн.

Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: instagram.com/morgen_shtern

При этом Моргенштерн и Дилара очень близки. У пары было немало конфликтов, они даже расставались на несколько месяцев. Однако в итоге рэпер осознал, что хочет быть со своей избранницей. Более того, отношения с Диларой оказали положительное влияние на его образ жизни. Моргенштерн не употребляет запрещенные вещества и изменил свое отношение к моногамии: теперь рэпер хочет быть только со своей возлюбленной и говорит, что счастлив с ней.

"Мне кажется, я не смогу влюбиться так сильно никогда больше. Эта женщина была со мной до того, как я стал Моргенштерном. Она мне нужна", – сказал Моргенштерн.

Смотрите в сюжете советы психолога о том, как сохранить отношения:

Напомним, что ранее Александр Ревва назвал Моргенштерна червяком за требование отдать ему награду.

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