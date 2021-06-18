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Александр Ревва назвал Моргенштерна червяком за требование отдать ему награду

Сегодня, 08:09

Певец отшутился, почему не будет драться с репером, ведь пока всех детей отдавали на карате, он ходил на бальные танцы. Ревва пояснил, как изменилось сейчас его творчество

Александр Ревва назвал Моргенштерна червяком
Александр Ревва назвал Моргенштерна червяком
Фото: instagram.com/morgen_shtern, instagram/arthurpirozhkov

Церемония премии МУЗ-ТВ не обошлась одним лишь скандалом с Киркоровым и Крапивиной, в словесной схватке сошлись также певец и шоумен Александр Ревва с рэпером Моргенштерном. Второго назвали червяков, которому что-то отрубили. Именно так скандального рэпера Ревва назвал в интервью Экспресс газете.

Все это произошло на премии, когда Александра Ревву назвали "Лучшим исполнителем", а Моргенштерн высказал свое недовольство и потребовал даже пересчета голосов, считая итоги премии необъективными. Ведущие Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак ему в этом отказали, на что тот завершил свои протесты выкриком "Подавись!" в адрес Реввы.

(@arthurpirozhkov)

После всего этого Ревва дал интервью, в котором назвал Моргенштерна червяком.

"Моргенштерн как червяк… червячок, которому что-то отрубили, а он колыхается, и это нормально для него. Я просто уверен, когда Алишер был еще в зародыше, он лет десять назад смотрел выступления Артура Пирожкова. Тогда это был контент 18+: телочки, секс, и все в этом духе", – рассказал Ревва.

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Он уверен, что именно его творчество вдохновило рэпера на его пошлые песни.

"Когда же я понял, что любим детьми от трех лет, то сразу убрал всю эту грязь, всех этих телочек, спрятав сексуальность внутрь и оставив лишь легкую иронию, любовь, свет, добро. Алишер подходил ко мне недавно и предлагал песню, в которой звучит фраза "Пососи мой кальян". Я ему сказал, что он опоздал, и сейчас я даже слово "кальян" не могу спеть. Я тогда спросил: "Вот я – любовь, а ты кто по жизни?" Он ответил, что тоже любовь. Хороша же любовь с татуировкой "666" на лбу", – подытожил Ревва.

При этом певец сказал, что не будет разбираться с Моргенштерном по-мужски.

MORGENSHTERN в клипе ARISTOCRAT танцевал голым в ванне и потушил сигарету в тарелке "МУЗ-ТВ"
MORGENSHTERN в клипе ARISTOCRAT танцевал голым в ванне и потушил сигарету в тарелке "МУЗ-ТВ"
Фото: YouTube

"Не могу, я – добро, я не дерусь. Кроме того, когда родители отдавали всех детей на бокс или айкидо, меня определили на бальные танцы. Поэтому я, конечно, получал в детстве, но зато умел красиво убегать, демонстрируя выученные па", – пошутил Александр.

Тем временем Моргенштерн хочет в Украину: рэпер подал в суд на СБУ.

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скандал МУЗ-ТВ Моргенштерн
Источники: Сегодня , instagram/arthurpirozhkov
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